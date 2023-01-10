ASUS на международной выставке CES 2023 продемонстрировала свои первые игровые маршрутизаторы Wi-Fi 7 (802.11be) следующего поколения. К ним относятся двухдиапазонный маршрутизатор ASUS RT-BE96U WiFi 7 и ROG Rapture GT-BE98, который, по словам компании, является первым в мире четырехдиапазонным игровым маршрутизатором стандарта WiFi 7. Модель RT-BE96U оснащена двумя портами 10 GbE и имеет общую пропускную способность сети 19 Гбит/с. Маршрутизатор включает в себя диапазон частот 6 ГГц, диапазон радиочастот 320 МГц и 4096 QAM, что удваивает скорость передачи данных по WiFi 6E. Маршрутизатор поддерживает WiFi 7 MLO (многоканальная работа), что позволяет передавать данные одновременно в нескольких частотных диапазонах. Модуль WLAN также поддерживает функцию Multi-RU, которая помогает уменьшить помехи в канале.
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Маршрутизатор ROG Rapture GT-BE98 поддерживает почти все функции RT-BE96U, но имеет четырехдиапазонный радиомодуль с пиковой пропускной способностью 25 Гбит/с. Помимо этого, маршрутизатор получил отличительный стиль продукта ROG, несколько оптимизаций QoS для конкретных игр, оптимизацию игровой консоли и настройку светодиодной подсветки Aura RGB, которая может синхронизироваться с настройкой Aura компьютера по сети.
Стоимость устройств, как и время их появления на полках магазинов, пока остаются неизвестными.