Компания Colorful предлагает особый подарок китайским покупателям — эксклюзивную упаковку к Лунному Новому году с некоторыми графическими картами серии RTX 40.
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Животным этого лунного года является кролик, и именно он изображен на упаковке. Colorful выпустила специально разработанную коробку и большой коврик для мыши в комплекте со многими из существующих графических карт RTX 40. Они теперь доступны бесплатно для китайских клиентов.
Комплект доступен с графическими картами iGame RTX 40 линеек Advanced, Ultra и Vulcan. Судя по всему, он недоступен в самой дешевой линейке BattleAx. Однако цены идентичны тем, что были указаны ранее, поэтому пакет практически бесплатен.
Следует отметить, что каждая из карт, включенных в эту акцию не являются чем-то особенным, а представляют собой стандартные версии, продающиеся в таких же стандартных упаковках. К сожалению, этот комплект в настоящее время доступен только в официальном магазине Colorful в Китае.
Самый дешевый комплект стоит 6799 юаней (около 1000 долларов), что является рекомендованной производителем розничной ценой для RTX 4070 Ti iGame Ultra White. Самый дорогой стоит более чем в два раза дороже — 17999 юаней за модель RTX 4090 iGame Vulcan.