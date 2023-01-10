Пока акция доступна в Японии и только для трех моделей процессоров

В последнее время AMD зачастила с проведением акционной раздачи игр со своими процессорами и видеокартами. Например, сейчас при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000, геймеры могут получить две игры: The Callisto Protocol и Dead Island 2, а при покупке процессоров Ryzen 5000 можно было получить копию Uncharted: Legacy of Thieves. К сожалению, акция на процессоры Ryzen 5000 закончилась.

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Однако похоже, что AMD может очень скоро подготовить еще один акционный пакет. В Японии AMD анонсировала комплект Company of Heroes 3, который стартовал сегодня и продлится до 15 февраля. Этот комплект включает третью часть франшизы Company of Heroes, которая выходит спустя девять лет после поступления в продажу предыдущей части.

Company of Heroes 3 является стратегической игрой в реальном времени о Второй мировой войне с графикой нового поколения и несколькими фракциями. Первоначально игра должна была выйти 17 ноября, но в итоге была перенесена на 23 февраля этого года.

Как было сказано в настоящий момент акция доступна в Японии, а о её распространении на другие рынки пока ничего не известно. Точно можно сказать, что в любом случае Россия в список участников не попадёт. Кроме того, в акции участвуют только три высокопроизводительных процессора Ryzen 5000: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X3D.

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Может возникнуть вопрос, где игровые комплекты для новейшей серии Ryzen 7000, но AMD уже объявила, что с февраля предложит новый Rise the Game Bundle для серии Ryzen 7000. В этот комплект войдет игра Star Wars Jedi Survivor. Информации о какой-либо потенциальной акции при покупке видеокарт Radeon 7000 пока так же нет.