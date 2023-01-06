Обе модели Spatium M570 построены на базе новейшего контроллера Phison M26

MSI на CES 2023 показала новые твердотельные накопители серии Spatium M570 с поддержкой PCIe Gen5.

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Компания готовит две модели SSD: Spatium M570 и M570 Pro, как следует из названия, последний является более скоростным. Версия Pro основана на 232-слойных микросхемах NAND Micron и использует новейший контроллер Phison M26. Младшая модель использует тот же контроллер, но использует память TLC. MSI продемонстрировала оба SSD с разным дизайном радиатора. Официально M570 Pro должен обеспечивать скорость чтения и записи 12 ГБ/с и скорость записи 10 ГБ/с. M570 должен быть ограничены скоростью до 10 ГБ/с.

На выставке CES MSI продемонстрировала M570 Pro на скорости чтения 12324 МБ/с и скорости записи 11814 МБ/с. Такие показатели были измерены с помощью Crystal Disk Mark с версией накопителя на 2 ТБ. В тестовой системе использовался процессор Ryzen 9 7950X и материнская плата MSI X670E Carbon. Компания также продемонстрировала накопитель в действии с использованием новейшей системы Raider GE78HX с процессором Core HX 13-го поколения. Скорость чтения была примерно такой же (12301 МБ/с), но скорость записи была ниже, всего 8972 МБ/с.

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Согласно информации MSI, оба накопителя будут доступны в вариантах на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, и они должны появиться во втором квартале 2023 года. К сожалению, MSI не предоставила никаких подробностей о ценах.