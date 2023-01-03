Флагманом серии станет RTX 4090 с 9728 CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Сегодня компания Nvidia анонсировала новую серию мобильных видеокарт RTX 40 на архитектуре Ada Lovelace. Серия NVIDIA RTX 40 будет оснащена технологиями 5-го поколения Max-Q, памятью GDDR6 со сверхнизким напряжением и трехскоростными контроллерами памяти. Архитектура также будет поддерживать новейшие технологии искусственного интеллекта, включая масштабирование DLSS 3.

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Компания разделяет свои мобильные графические карты на модели RTX 4090 и RTX 4080 для энтузиастов и графические карты RTX 4070, RTX 4060 и RTX 4050 среднего уровня

Флагманская мобильная видеокарта NVIDIA RTX 4090 оснащена графическим процессором AD103, включающим 9728 ядер CUDA. Эта конфигурация ядер аналогична настольной видеокарте RTX 4080. Мобильная RTX 4090 станет преемником графической карты RTX 3080 Ti на базе архитектуры Ampere, которая была старшей видеокартой для ноутбуков в предыдущем поколении и имела такой же TGP в 150 Вт.

NVIDIA утверждает, что флагман будет иметь вычислительную мощность в 38,9 TFLOPS с одинарной точностью, что почти соответствует уровню настольной RTX 4070 Ti. Тем не менее это далеко не настольная RTX 4090, которая в два раза быстрее.

Следующей по производительности видеокартой станет RTX 4080, оснащенная графическим процессором AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6. Как и старшая модель RTX 4090, RTX 4080 также получит TGP 150 Вт, однако вариант самого низкого уровня может получить TGP 60 Вт, поэтому перед покупкой необходимо обязательно ознакомиться со спецификациями ноутбука.

Графическая карта NVIDIA RTX 4070 для ноутбуков будет основана на графическом процессоре AD106 с 4608 ядрами CUDA, работающими на тактовой частоте до 2,175 ГГц. Новинка получит варианты с диапазоном мощности от 35 Вт до 115 Вт, как и у менее мощных RTX 4060 и RTX 4050. Модель RTX 4070 оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, работающими на 128-битной шине, аналогично RTX 4060.

Самый низкий уровень графических карт NVIDIA для ноутбуков серии RTX 40 будет представлен моделями RTX 4060 и RTX 4050, основанными на графическом процессоре AD107. RTX 4060 сможет похвастаться 3072 ядрами CUDA, а RTX 4050 получит только 2560 ядер. Последняя также будет иметь 6 ГБ памяти GDDR6 и 96-битую шину.

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Стоимость ноутбуков с новыми мобильными видеокартами RTX 40 будет начинаться от 999 долларов. Более дешевые графические карты класса RTX 4070/4060/4050 будут доступны с 22 февраля, а ноутбуки со старшими моделями RTX 4080 и RTX 4090 поступят в продажу на две недели раньше. Стартовая цена моделей ноутбуков для энтузиастов начнется с 1999 долларов.