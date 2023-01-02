Чипсет MediaTek Genio 700 расширит уже имеющуюся платформу IoT и повысит производительность устройств на его основе

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В преддверии выставки CES 2023 компания MediaTek анонсировала новейший набор микросхем на платформе Genio для устройств IoT. Новый восьмиядерный чипсет получил название Genio 700 и предназначен для умного дома, умной розничной торговли и промышленных продуктов IoT. Полноценно Genio 700 будет представлен в рамках демонстрации на стенде MediaTek на выставке CES 2023. MediaTek Genio 700 представляет собой 6-нм чипсет N6 для Интернета вещей с акцентом на энергоэффективность, который может похвастаться двумя ядрами ARM Cortex-A78, работающими на частоте 2,2 ГГц, и шестью ядрами ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц, обеспечивающими ускорение искусственного интеллекта с производительностью 4 TOPs. Новинка поддерживает дисплеи FHD 60p и 4K 60p.

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«Когда в прошлом году мы запустили семейство IoT-продуктов Genio, то разработали платформу с возможностями масштабирования и поддержкой разработки, в которых нуждаются компании. Уделяя особое внимание промышленным продуктам и продуктам для умного дома, Genio 700 является идеальным естественным дополнением к линейке, чтобы предоставить нашим клиентам самый широкий спектр поддержки», — сказал Ричард Лу, вице-президент MediaTek IoT Business Unit.

Genio 700 SDK позволяет дизайнерам работать в системах Yocto Linux, Ubuntu и Android. Благодаря этой поддержке клиенты могут легко разрабатывать свои собственные продукты с минимальными усилиями, независимо от типа приложения.

Дополнительные функции MediaTek Genio 700 включают:

- поддержку высокоскоростных интерфейсов, включая PCIe 2.0, USB 3.2 Gen1 и интерфейс MIPI-CSI;

- поддержку двух дисплеев FHD 60p и 4K 60p, кодирование AV1, VP9, H.265 и H.264 (декодирование видео);

- поддержку оборудования промышленного класса с 10-летним сроком службы;

- сертификацию ARM SystemReady для предоставления стандартного и простого способа интеграции платформы;

- сертификацию ARM PSA для повышения безопасности;

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Ожидается, что чипсет Mediatek Genio 700 поступит в продажу во втором квартале 2023 года.