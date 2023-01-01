Также появились первые подробности о некоторых её характеристиках

Когда появились первые упоминания о материнской плате Supermicro X13SWA-TF на базе набора микросхем Intel W790 для рабочих станций, а также высокопроизводительных настольных компьютеров на базе процессоров Sapphire Rapids, о ней не было никаких подробностей. Теперь благодаря сотрудникам сайта Chiphell можно узнать немного больше.

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Как уже говорилось, материнская плата Supermicro X13SWA-TF основана на чипсете W790 для рабочих станций. Таким образом он имеет форм-фактор E-ATX, который используется для рабочих станций, настольных компьютеров и серверов в корпусе Tower. Говоря о рабочих станциях и башенных серверах, платформа действительно имеет процессор удаленного управления Aspeed.

Первое, что бросается в глаза — восьмифазный твердотельный модуль регулирования напряжения для процессора Intel LGA4677. Для его питания предусмотрено два разъема EPS. Хотя количество фаз может не впечатлить оверклокеров, речь идет о продукте высокого класса, предназначенного в основном для пользователей, которые крайне ценят стабильность и долговечность. По той же причине на плате имеется четырехфазный VRM для восьмиканальной подсистемы памяти.

Материнская плата Supermicro X13SWA-TF также имеет четыре слота M.2 2280 для твердотельных накопителей, шесть слотов PCIe x16, пять из которых подключены к ЦП и, следовательно, поддерживают интерфейс PCIe 5.0. Также на плате находятся два разъема U.2 и множество разъемов SATA для хранения данных.

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Из ранней утечки известно, что X13SWA-TF будет стоить на уровне ультрасовременных материнских плат для энтузиастов, однако остается загадкой, когда именно эта материнская плата появится на рынке.