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Nvidia GeForce RTX 4060 протестирована в 3DMark Time Spy
Результаты тестов 3DMark Time Spy для мобильной Nvidia GeForce RTX 4060 показывают её превосходство над предшественником в среднем на 20 процентов
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 В сети появился еще один тест, демонстрирующий мобильную видеокарту среднего уровня на архитектуре Ada Lovelace. До сих пор в Geekbench были отмечены только высокопроизводительные GeForce RTX 4090 и RTX 4080. Хотя Geekbench подходит для сравнения процессоров, этого нельзя сказать о графических картах.

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 ITHome опубликовала результаты теста в 3DMark Time Spy видеокарты GeForce RTX 4060. Его графическая оценка составляет 10050 баллов, что примерно на 20% выше, чем у GeForce RTX 3060, которая набирает в среднем 8313 баллов. Этот разрыв немного ниже, если принять во внимание максимальную оценку 9235 для RTX 3060.

 Образец GeForce RTX 4060 работал в паре с высокопроизводительным процессором Intel Core i7-13700H Raptor Lake. Ресурс Videocardz указывает, что оба компонента системы входят в состав ноутбука ThunderRobot, но можно ожидать подобные модели на выставке CES 2023 от более именитых брендов. Стоит сказать, что карты класса xx60 являются самыми популярными, это делает GeForce RTX 4060 важной моделью в линейке Nvidia.

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 К сожалению, мало что известно о характеристиках графической карты GeForce RTX 4060 для ноутбуков. Предыдущая утечка предполагала, что будет два варианта: один с 85 Вт TGP, а другой с показателем в диапазоне от 115 до 140 Вт. Первый имеет дополнительные 10 Вт для динамического разгона, а второй — 25 Вт. Поговаривают, что оба оснащены графическим процессором AD106. Другие характеристики, такие как количество ядер CUDA и тактовые частоты, должны быть раскрыты на выставке CES 2023.

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