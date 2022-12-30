Хотя уже известно, что AMD планирует предлагать процессоры на основе различных микроархитектур в своих мобильных чипах Ryzen 7000, компания воздерживалась от публичного анонса Ryzen серии 7000 на базе архитектуры Zen 3. Но в новом документе, посвященном уязвимости Spectre Variant 2, официально упоминаются мобильные процессоры Ryzen 7030 и Ryzen Pro 7030.
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Еще в сентябре AMD сообщила, что, начиная с процессоров Ryzen 7000 для ноутбуков и далее, она будет продавать их на основе разных микроархитектур в рамках одного семейства, чтобы предложить более широкий спектр продуктов для различных потребностей в производительности и ценовых диапазонах. В результате линейка мобильных процессоров Ryzen 7000 будет включать модели на базе микроархитектур AMD Zen 2, Zen 3 и Zen
Компания уже указала процессоры начального уровня Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U с ядрами Zen 2 на своем веб-сайте. AMD также предложит процессоры Ryzen 7030 Rembrandt на базе Zen 3 с графикой RDNA 2 для ноутбуков среднего уровня. APU Dragon Range и Phoenix высшего класса будут принадлежать к семейству Ryzen 7040 и будут содержать процессорные ядра Zen 4, а также графические блоки на базе архитектуры RDNA 3.
Между тем, новая схема нумерации моделей AMD для мобильных процессоров довольно сложна, из-за чего трудно угадать производительность процессора, основываясь исключительно на таких вещах, как принадлежность к его семейству, формальное позиционирование и микроархитектуру.
Что касается потенциальных уязвимостей класса Spectre Variant 2, известных как CVE-2017-5715 и CVE-2022-23824, они, по-видимому, затрагивают все процессоры AMD до Zen 4 для настольных компьютеров, ноутбуков и серверов, согласно документу AMD. Чтобы устранить эту проблему, требуется обновление ОС или Hypervisor.