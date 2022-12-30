Блок питания ATX 3.0 имеет мощность 1300 Вт и два 12-контактных разъема питания

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

GALAX выходит на рынок высококачественных блоков питания со своим продуктом Hall of Fame GH1300. Что делает этот продукт особенным, так это два родных разъема 12VHPWR.

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Блок питания GALAX HOF GH130 рассчитан на номинальную мощность 1300 Вт и пиковую мощность до 2600 Вт. Это устройство премиум-класса, призвано конкурировать с такими блоками питания, как MSI Ai1300P, также рассчитанный на мощность 1300 Вт и соответствующий спецификациям ATX 3.0. Блок питания от GALAX также сертифицирован по эффективности 80PLUS Platinum, что подтверждает 92% КПД при половинной нагрузке.

Этот блок питания предназначен для оверклокеров и в отличие от большинства блоков ATX 3.0/PCIe Gen5, он оснащен двумя 12-контактными разъемами питания. Совпадение или нет, но GALAX также продает единственную на рынке видеокарту RTX 4090, для которой требуется два таких кабеля, RTX 4090 HOF с ограничением мощности до 666 Вт.

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Запуск этого блока питания знаменует выход Galax на новый сегмент рынка ПК. Компания уже предлагает видеокарты, материнские платы, память и системы хранения. GH1300 уже доступен на китайских интернет-платформах по стартовой цене 1899 юаней (275 долларов), что примерно на 24% дешевле, чем MSI Ai1300P.