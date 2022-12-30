Таким образом список вырос до 90 смартфонов Xiaomi

Xiaomi недавно обновила свой список продуктов с окончанием поддержки (EOS), последнее обновление произошло 25 декабря. Как отмечает ресурс Xiaomiui, последними дополнениями к списку стали POCO X2, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi 8 и Redmi 8А. Смартфоны, добавленные в список EOS, больше не получают официальную поддержку программного обеспечения или прошивки от Xiaomi, и поэтому они могут оказаться подверженными уязвимостям в системе безопасности.

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Redmi 8 был выпущен в октябре 2019 года и стал одним из самых успешных смартфонов Xiaomi. По имеющимся данным по всему миру было продано 19 миллионов устройств серии Redmi 8.

Неудивительно, что линейка Redmi K30, в которую также вошли Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Racing и Redmi K30i 5G, также имела огромный успех для Xiaomi. Судя по всему, только в Китае было продано более миллиона единиц Redmi K30 за первые пару месяцев после его выхода. Позже Redmi K30 был выпущен на таких рынках, как Индия под названием POCO X2. На данный момент в списке EOS появились только телефоны Redmi K30 4G и Redmi K30 5G.

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С апреля Xiaomi добавила более 20 телефонов в список окончания поддержки, включая Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi Note 10. Выбор неподдерживаемых устройств Redmi рос намного быстрее, чем группа Mi: Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и невероятно популярный Redmi Note 8 Pro теперь считаются недостойными получения постоянной официальной поддержки.