Дебют новой технологии состоится в январе наступающего года

Скорость зарядки смартфонов достигла новых высот в 2022 году. Данный параметр в смартфонах является одним из серьезнейших полем битвы между производителями. Компания Realme является одним из лидеров в данном сегменте. Например, GT Neo 3 способен заряжать батарею зарядкой мощностью до 150 Вт, но в конечном итоге смартфон был вытеснен таким смартфоном, как Redmi Note 12 Discovery Edition, поддерживающим мощность 210 Вт.

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Тем не менее Realme теперь намекнула, что может снова подняться на вершину зарядных устройств для смартфонов с новым «всеобъемлющим прорывом», который будет представлен во время мероприятия CES 5 января 2023 года. Компания утверждает, что будущие аккумуляторы будут надежными и долговечными, несмотря на потенциальные скорости, которые могут быть достигнуты.

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Realme еще не указала конкретную скорость, хотя, по слухам, она возрастет до 240 Вт. Похоже, что первым смартфоном с данной технологией станет грядущий GT Neo 5, который, согласно недавно просочившемуся рекламному плакату, также получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 и новый датчик изображения Sony IMX890 для основной камеры с поддержкой оптической стабилизации.