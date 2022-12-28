Об этом свидетельствует появившийся в сети тест Geekbench

За последние несколько недель в сети появились тесты нескольких высокопроизводительных процессоров Intel Raptor Lake для ноутбуков, таких как Core i9-13900HX и флагманский Core i9-13980HX. Однако, пока был замечен только один чип Core i7-1370P мощностью 25 Вт. Теперь к нему присоединяется младший и менее мощный чип Intel Core i5-1350P, который был обнаружен в неанонсированном ноутбуке Acer Travelmate.

реклама

Процессор серии Raptor Lake набирает 1686 и 8980 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. База данных тестов показывает, что его предшественник, Intel Core i5-1250P, набрал 1583 и 8778 баллов в том же тесте. Прирост производительности в 6% для одноядерных и 2% для многоядерных нагрузок вызывает удивление. Это можно объяснить тем, что оба процессора имеют почти идентичные характеристики: 12 ядер и 26 потоков. Тем не менее новинка имеет большую тактовую частоту в базе и режиме разгона: 1,9 ГГц и 4,6 ГГц.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Представленный Intel Core i5-1350P наверняка является предсерийным образцом. Тем не менее маловероятно, что стабильные драйверы приведут к значительному приросту производительности. В конце концов, это маломощный чип, предназначенный для тонких и легких ноутбуков. Кроме того ходят слухи, что Intel планирует использовать кристаллы Alder Lake для всех своих процессоров в моделях Raptor Lake, и это может объяснить невпечатляющий прирост производительности.