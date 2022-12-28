За последние несколько недель в сети появились тесты нескольких высокопроизводительных процессоров Intel Raptor Lake для ноутбуков, таких как Core i9-13900HX и флагманский Core i9-13980HX. Однако, пока был замечен только один чип Core i7-1370P мощностью 25 Вт. Теперь к нему присоединяется младший и менее мощный чип Intel Core i5-1350P, который был обнаружен в неанонсированном ноутбуке Acer Travelmate.
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Процессор серии Raptor Lake набирает 1686 и 8980 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. База данных тестов показывает, что его предшественник, Intel Core i5-1250P, набрал 1583 и 8778 баллов в том же тесте. Прирост производительности в 6% для одноядерных и 2% для многоядерных нагрузок вызывает удивление. Это можно объяснить тем, что оба процессора имеют почти идентичные характеристики: 12 ядер и 26 потоков. Тем не менее новинка имеет большую тактовую частоту в базе и режиме разгона: 1,9 ГГц и 4,6 ГГц.
Представленный Intel Core i5-1350P наверняка является предсерийным образцом. Тем не менее маловероятно, что стабильные драйверы приведут к значительному приросту производительности. В конце концов, это маломощный чип, предназначенный для тонких и легких ноутбуков. Кроме того ходят слухи, что Intel планирует использовать кристаллы Alder Lake для всех своих процессоров в моделях Raptor Lake, и это может объяснить невпечатляющий прирост производительности.