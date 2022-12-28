Китайским инженерам нужна помощь в создании передового дизайна процессоров, удовлетворяющего их потребности, в условиях наложенных санкций и ограничений западных стран. Однако дизайнеры творчески подходят к созданию серверного процессора, отвечающего их потребностям. Согласно последнему отчету Sina, китайская компания Loongson разработала 32-ядерный процессор с использованием технологии чиплетов. Ранее компания анонсировала свой 16-ядерный процессор 3C5000 на базе ядер LA464, использующих LoongArch ISA. Loongson использовала чиплетную технологию для объединения двух процессоров 3C5000 в односокетное решение под названием 3D5000, которое включает 32 ядра LA464 для создания более производительной конструкции.
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Компания утверждает, что типичное энергопотребление новинки составляет 130 Вт на тактовой частоте 2 ГГц или 170 Вт на частоте 2,2 ГГц, при этом энергопотребление не превышает 300 Вт даже при пиковых нагрузках. Производительность нового процессора 3D5000, измеренная с помощью SPEC2006, составляет 400 баллов и 800 баллов для односокетных и двухсокетных серверов соответственно. Ожидается, что четырехпроцессорный сервер наберет 1600 баллов в том же тесте, поэтому масштабирование является линейным. Loongson надеется предоставить образцы процессоров своим партнерам в первой половине 2023 года. Стоимость первого 32-ядерного процессора Loongson пока неизвестна.