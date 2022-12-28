Как известно, LG больше не производит собственные смартфоны, но южнокорейский технологический гигант продолжает разрабатывать компоненты для других производителей телефонов. Новинки компании будут представлены на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе на следующей неделе, но уже сейчас есть представление о том, чего ожидать.
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Модуль телеобъектива с оптическим увеличением или просто камера с оптическим увеличением от LG Innotek обеспечивает возможности реализации 4–9-кратного увеличения благодаря внутреннему приводу, который физически перемещает объектив.
Решение LG будет работать в сочетании с оптическим стабилизатором изображения и должно уменьшить как количество отдельных модулей камеры на задней панели флагманов, так и размер выступа камер. Больше свободного места внутри смартфона может позволить установить батареи большего размера.
Новая камера с оптическим увеличением вероятно будет иметь дизайн в стиле перископа. Компания уже получила награду CES 2023 Innovation Award и сотрудничает с Qualcomm для оптимизации таких задач, как автоматическая фокусировка, автоматическая экспозиция и автоматический баланс белого в сочетании с мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 2.
Неудивительно, что генеральный директор LG Innotek считает, что следующая эволюция фотографии на смартфонах будет связана с увеличением оптического зума мобильных камер. Производители мобильных телефонов уже добились больших успехов в сенсорных технологиях и искусственном интеллекте, поэтому теперь имеет смысл сосредоточиться на этой области.
При таких темпах развития может пройти совсем немного времени, прежде чем мы увидим, как смартфоны начнут конкурировать с цифровыми однообъективными зеркальными камерами (DSLR).
Пока неясно, какие устройства будут первыми, использующими новую камеру LG с оптическим зумом, но компания заявила, что мы можем ожидать увидеть новые продукты на выставке CES.