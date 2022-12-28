Компания представит свою новинку на выставке CES 2023

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Как известно, LG больше не производит собственные смартфоны, но южнокорейский технологический гигант продолжает разрабатывать компоненты для других производителей телефонов. Новинки компании будут представлены на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе на следующей неделе, но уже сейчас есть представление о том, чего ожидать.

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Модуль телеобъектива с оптическим увеличением или просто камера с оптическим увеличением от LG Innotek обеспечивает возможности реализации 4–9-кратного увеличения благодаря внутреннему приводу, который физически перемещает объектив.

Решение LG будет работать в сочетании с оптическим стабилизатором изображения и должно уменьшить как количество отдельных модулей камеры на задней панели флагманов, так и размер выступа камер. Больше свободного места внутри смартфона может позволить установить батареи большего размера.

Новая камера с оптическим увеличением вероятно будет иметь дизайн в стиле перископа. Компания уже получила награду CES 2023 Innovation Award и сотрудничает с Qualcomm для оптимизации таких задач, как автоматическая фокусировка, автоматическая экспозиция и автоматический баланс белого в сочетании с мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 2.

Неудивительно, что генеральный директор LG Innotek считает, что следующая эволюция фотографии на смартфонах будет связана с увеличением оптического зума мобильных камер. Производители мобильных телефонов уже добились больших успехов в сенсорных технологиях и искусственном интеллекте, поэтому теперь имеет смысл сосредоточиться на этой области.

При таких темпах развития может пройти совсем немного времени, прежде чем мы увидим, как смартфоны начнут конкурировать с цифровыми однообъективными зеркальными камерами (DSLR).

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Пока неясно, какие устройства будут первыми, использующими новую камеру LG с оптическим зумом, но компания заявила, что мы можем ожидать увидеть новые продукты на выставке CES.