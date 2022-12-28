Пока это неофициальный анонс, но карта теперь упоминается в системных требованиях к приложению NVIDIA Omniverse View

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

NVIDIA Omniverse View является приложением для просмотра 3D-проектов на базе RTX Renderer. Этот инструмент позволяет 3D-художникам и дизайнерам демонстрировать свои проекты, добавлять примечания и соответствующим изменять проект.

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NVIDIA недавно изменила системные требования для приложения, и теперь в качестве рекомендуемой указана видеокарта GeForce RTX 4070 Ti. Это первый раз, когда компания признала, что такая видеокарта вообще существует, хотя ее официального анонса еще не было.

Новая модель указана вместе с видеокартой RTX A4500 на базе графического процессора GA102 на архитектуре Ampere с 20 ГБ памяти. GeFoprce RTX 4070 Ti будет иметь 12 ГБ видеопамяти, то есть почти половину этой емкости.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомню, что видеокарта GeForce RTX 4070 Ti является переименованной картой RTX 4080 12 ГБ, представленной ещё два месяца назад, но отмененной позже компанией Nvidia, так как её название не соответствует производительности. Теперь обновленная карта под новым именем должна быть представлена 3 января, а обзоры долгожданной модели верхнего среднего уровня запланированы на 4 января. Эта видеокарта станет третьим членом серии RTX 40 для настольных ПК и первой с графическим процессором AD104.