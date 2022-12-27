Многие пользователи с нетерпением ждут появления видеокарты нового поколения среднего ценового диапазона от компании Nvidia. Одной из таких моделей должна стать грядущая модель GeForce RTX 4070 Ti, и все задаются вопросом о её потенциальной производительности.
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Теперь в сети появились первые сведения о её возможностях. Согласно просочившимся данным OctaneBench новинка от Nvidia немного быстрее, чем флагман предыдущего поколения GeForce RTX 3090 Ti. В онлайн-базе данных теста есть запись для RTX 4070 Ti, которая набрала 725 баллов. RTX 3090 Ti набирает в тесте 688 баллов, а RTX 4080 может похвастаться 928 баллами. Таким образом, RTX 4070 Ti примерно на 5% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и примерно на 21% медленнее, чем GeForce RTX 4080.
Этот результат показывает, что решение об отмене выпуска RTX 4080 12 ГБ было абсолютно оправданным, так как такая разность в производительности между двумя моделями одной линейки просто недопустима и точно сбивала бы с толку пользователей. Теперь главным вопросом остается рекомендованная стоимость RTX 4070 Ti. Ранее для RTX 4080 12 ГБ планировалось установить ценник в 900 долларов, но ясно, что это слишком много. Скорее всего RTX 4070 Ti будет стоить в районе 750-800 долларов, но это не точно.