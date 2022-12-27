Об этом свидетельствует тестирование NVIDIA RTX 4070 Ti в OctaneBench, хотя для выводов одного теста явно недостаточно

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Многие пользователи с нетерпением ждут появления видеокарты нового поколения среднего ценового диапазона от компании Nvidia. Одной из таких моделей должна стать грядущая модель GeForce RTX 4070 Ti, и все задаются вопросом о её потенциальной производительности.

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Теперь в сети появились первые сведения о её возможностях. Согласно просочившимся данным OctaneBench новинка от Nvidia немного быстрее, чем флагман предыдущего поколения GeForce RTX 3090 Ti. В онлайн-базе данных теста есть запись для RTX 4070 Ti, которая набрала 725 баллов. RTX 3090 Ti набирает в тесте 688 баллов, а RTX 4080 может похвастаться 928 баллами. Таким образом, RTX 4070 Ti примерно на 5% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и примерно на 21% медленнее, чем GeForce RTX 4080.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Этот результат показывает, что решение об отмене выпуска RTX 4080 12 ГБ было абсолютно оправданным, так как такая разность в производительности между двумя моделями одной линейки просто недопустима и точно сбивала бы с толку пользователей. Теперь главным вопросом остается рекомендованная стоимость RTX 4070 Ti. Ранее для RTX 4080 12 ГБ планировалось установить ценник в 900 долларов, но ясно, что это слишком много. Скорее всего RTX 4070 Ti будет стоить в районе 750-800 долларов, но это не точно.