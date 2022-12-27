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NVIDIA RTX 4070 Ti примерно на 5% быстрее RTX 3090 Ti
Об этом свидетельствует тестирование NVIDIA RTX 4070 Ti в OctaneBench, хотя для выводов одного теста явно недостаточно
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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

 Многие пользователи с нетерпением ждут появления видеокарты нового поколения среднего ценового диапазона от компании Nvidia. Одной из таких моделей должна стать грядущая модель GeForce RTX 4070 Ti, и все задаются вопросом о её потенциальной производительности.

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 Теперь в сети появились первые сведения о её возможностях. Согласно просочившимся данным OctaneBench новинка от Nvidia немного быстрее, чем флагман предыдущего поколения GeForce RTX 3090 Ti. В онлайн-базе данных теста есть запись для RTX 4070 Ti, которая набрала 725 баллов. RTX 3090 Ti набирает в тесте 688 баллов, а RTX 4080 может похвастаться 928 баллами. Таким образом, RTX 4070 Ti примерно на 5% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и примерно на 21% медленнее, чем GeForce RTX 4080.

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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Этот результат показывает, что решение об отмене выпуска RTX 4080 12 ГБ было абсолютно оправданным, так как такая разность в производительности между двумя моделями одной линейки просто недопустима и точно сбивала бы с толку пользователей. Теперь главным вопросом остается рекомендованная стоимость RTX 4070 Ti. Ранее для RTX 4080 12 ГБ планировалось установить ценник в 900 долларов, но ясно, что это слишком много. Скорее всего RTX 4070 Ti будет стоить в районе 750-800 долларов, но это не точно.

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