Всего будет представлено три модели процессоров не относящихся к серии X

Как упоминалось ранее, в следующем месяце AMD выпустит новые процессоры Ryzen для платформы AM5. Компания готовит три модели: 12-ядерный Ryzen 9 7900, 8-ядерный Ryzen 7 7700 и 6-ядерный Ryzen 5 7600, все на базе архитектуры Zen4. Серия имеет то же количество ядер, что и их X-варианты, но у них гораздо более низкий показатель TDP по умолчанию, равный 65 Вт.

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Согласно слайду, все три процессора поступят в продажу 10 января по цене 429, 329 и 329 долларов соответственно. Однако, учитывая недавнее снижение цен на модели Ryzen 7000X, эта цена не выглядит особенно привлекательной. Всего за 20 долларов можно найти разблокированные модели Ryzen 9 7900X или Ryzen 7 7700X. Если AMD будет придерживаться этой цены при запуске, более быстрый 6-ядерный Ryzen 5 7600X будет стоить всего на 10 долларов больше.

Основным преимуществом новых процессоров является более низкое энергопотребление. Согласно другому слайду, процессор AMD Ryzen 9 7900 мощностью 65 Вт в сочетании с памятью DDR5-6000 будет в среднем на 19% быстрее в играх, чем Ryzen 9 5900X мощностью 105 Вт на базе архитектуры Zen3 с памятью DDR4-3600.

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Оба процессора были протестированы в 12 играх в разрешении 1080p вместе с видеокартой Radeon RX 6950XT NITRO+ от Sapphire. Преимущество Ryzen 9 7900 над Ryzen 9 5900X составляет от 103% в Assassin’s Creed Valhalla до 134% в Far Cry 6.