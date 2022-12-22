Они должны стать отличным выбором для любителей высокой производительности видеокарты, но не в ущерб тишине

Как сообщает сайт ChipHell, Asus и Noctua планируют представить свои видеокарты серии GeForce RTX 40 совместной разработки, на выставке CES 2023. Платы, естественно, будут оснащены системами охлаждения от Noctua, а также улучшенной производительностью от Asus, но пока неясно, когда они появятся на рынке.

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Единственное, известное о грядущих видеокартах GeForce RTX 40-й серии Noctua Edition на данный момент, это то, что они будут основаны на графических процессорах поколения Ada Lovelace и будут использовать системы охлаждения, разработанные Noctua. Неизвестно, будут ли в новых кулерах и дальше использоваться вентиляторы Noctua NF-A12x25, установленные на существующих видеокартах Noctua Edition, хотя это возможно.

Принимая во внимание сроки выпуска, Asus может выпустить карты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и/или GeForce RTX 4070 Ti с кулерами Noctua. Пока неясно, будет ли топовая видеокарта Nvidia в этом новом семействе, поскольку разработать тихий воздушный кулер для модели с мощностью до 600 Вт непросто, но все этого ожидают от видеокарты Noctua Edition.

Когда Asus и Noctua представили свои видеокарты GeForce RTX 3070 Noctua Edition и GeForce RTX 3080 Noctua Edition в 2021 году, оба устройства были встречены с большим энтузиазмом со стороны потребителей. Продукты продемонстрировали очень приличный прирост производительности по сравнению с эталонными картами, в то время как кулеры, разработанные Noctua, оставались тихими даже при высокой нагрузке.

Однако с этими видеокартами была небольшая проблема. Они были выпущены относительно поздно в жизненном цикле графических процессоров GeForce RTX 30. Тем не менее, несмотря на не очень удачное время и очень высокие розничные цены, видеокарты Asus GeForce RTX 3070 и RTX 3080 Noctua Edition пользовались большим спросом.

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Обе компании считают сотрудничество успешным, а пользователям хочется надеяться, что новые видеокарты GeForce RTX 40 Noctua Edition будут более производительные по сравнению с эталонными моделями. Для Asus имеет смысл продолжать выпускать свою самую производительную серию GeForce RTX 40 под брендом ROG Strix, сохраняя при этом линейку Noctua Edition для тех, кто хочет найти баланс между производительностью и тишиной.