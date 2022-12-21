Она имеет огромный кулер и оснащается двумя 12-контактными разъемами

Слухи о том, что Nvidia планирует вернуть уже подзабытую линейку Titan с видеокартой мощностью 800 Вт, появились задолго до официального релиза архитектуры Ada Lovelace. В последующих сообщениях говорилось, что Nvidia пришлось отменить её из-за плавления блоков питания и других периферийных устройств. Модель, возможно, никогда не увидит свет, но можно посмотреть на карту благодаря рендерам, полученным с помощью Moore's Law is Dead.

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Nvidia Titan Ada Lovelace, как и ожидалось, имеет огромный кулер, легко занимающий четыре слота PCI-e на материнской плате и более чем в два раза более широкий, чем GeForce RTX 4090/RTX4080, обе из которых с трудом вписываются в среднестатистические корпусы. Кулер выглядит немного иначе, чем тот, что был показан в более ранней утечке. Карта оснащена двумя 16-контактными разъемами питания, которые потенциально могут передавать до 1200 Вт мощности, хотя сама модель не рассчитана на такое потребление.

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К сожалению, у Nvidia Titan Ada Lovelace нет даты выпуска. Вместо этого ходят слухи о том, что в разработке находится GeForce RTX 4090 Ti. Moore's Law is Dead добавляет, что Nvidia хотела иметь козырь в рукаве на случай, если AMD RDNA3 превзойдет Ada Lovelace. Пока AMD отстает от Nvidia, но по слухам, Radeon RX 7950 XT и RX 7950 XTX могут заставить Nvidia воскресить линейку Titan.