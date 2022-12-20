Кроме того архитектура RDNA 4 может иметь на 50-60% лучшую производительность на ватт по сравнению с RDNA 3

Еще в июне AMD сообщила, что будет использовать продвинутый техпроцесс «Advanced Node» для своей архитектуры RDNA 4. Компания также сообщила, что графические процессоры Navi 4x появятся в 2024 году. Это была вся информация на тот момент. Теперь RedGamingTech подробно рассказала о некоторых ранних слухах о RDNA 4.

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По словам Пола из RedGamingTech, RDNA 4 станет совершенно новой архитектурой с крупными изменениями. Одним из самых больших является наличие одного графического вычислительного кристалла (GCD), который разделен на один или несколько GCX. Подобно RDNA 3, RDNA 4 может иметь 128/64 арифметико-логических блока (ALU) на вычислительный блок (CU). Предполагается, что на каждый GCX будет 48 CU и 3 шейдерных движка (SE). Однако число может меняться в зависимости от множества факторов.

Кроме того, Memory Cache Die (MCD) в RDNA 4 сохранят свою роль контроллера памяти и кэш-памяти, а GDDR7 будет использоваться вместо GDDR6. Что касается кеша, то Пол упоминает о значительном увеличении его размера, а также о Infinity Cache (IC) третьего поколения, но инсайдер не приводит никаких цифр.

Также могут быть значительные внутренние улучшения, такие как предварительная выборка новых данных, улучшенный менеджер зависимостей программного обеспечения, вторая версия Wave Matrix Multiply Accumulate (WMMA), которая может повысить производительность на CU для определенных инструкций в 2 раза.

Пол также сообщает, что видеокарты на архитектуре RDNA 4 будут использовать шину PCIe 5, а GCD будут производиться с использованием 3- и 4-нм процессов TSMC.

Инсайдер утверждает, что RDNA 4 может иметь 50-60% преимущество в производительности на ватт по сравнению с RDNA 3. Сообщается, что тактовые частоты значительно вырастут по сравнению с текущими платами RDNA 3, поскольку RDNA 4 может легко достичь 3,5+ ГГц.

Кроме того, показатели производительности RDNA 4 также довольно амбициозны и планируются достичь двукратного увеличения по сравнению с RDNA 3. Производительность AI/ML также может сильно возрасти. Пол утверждает, что Navi 41, графический процессор, который может появиться в возможном RX 8900 XT/XTX, будет иметь вдвое большую производительность, чем Navi 31, представленный в RX 7900 XT/XTX.

Что касается характиристик, то флагманский Navi 41 будет иметь 48 CU на GCX и всего три GCX на GCD. В результате получается 144 CU для полнофункционального графического процессора Navi 41. Для сравнения, чип Navi 31 в RX 7900 XTX имеет 96 CU. Общее количество ALU в Navi 41 может составить 18432.

Инсайдер упоминает две возможные конфигурации памяти: первую с 4 MCD с 32 ГБ GDDR7 и с 6 MCD с 24 или 48 ГБ GDDR7.

Navi 42, который будет на уровень ниже Navi 41 получит два GCX, что в сумме дает 96 CU, 12288 ALU и 4 MCD, что аналогично Navi 31. Но даже в этом случае Navi 42 может иметь двукратное увеличение производительности по сравнению с невыпущенным Navi 32.

Самый слабый из линейки RDNA 4 чип Navi 43 предположительно будет иметь один GCX, всего 48 CU и 2 MCD с памятью GDDR7. Производительность Navi 43 будет в 2 раза выше по сравнению с Navi 33.

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Конечно, это только предположения, основанные на скудной информации. Только время покажет, какая часть информации, предоставленная RedGamingTech, окажется правдой. Сейчас только начинается жизненный цикл RDNA 3, и нас ждет множество графических процессоров AMD Radeon на её основе.