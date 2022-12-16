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TENAA раскрыла характеристики Galaxy S23 Ultra: 6,8-дюймовый дисплей, 12 Гб ОЗУ и память до 1 ТБ
Однако новая информация вносит некоторую путаницу с разрешением камер
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 В Интернет попало несколько крупных утечек, связанных с грядущими смартфонами серии Galaxy S23. TENAA раскрывает ключевые подробности о Samsung Galaxy S23 Ultra, а портал /Leaks предлагает огромный выбор изображений, на которых показаны макеты Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Информация TENAA относится к модели под номером SM-S9180, которой станет Galaxy S23 Ultra. На скриншоте, размещенном ниже, указаны ключевые характеристики, такие как 8-ядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с частотой до 3,36 ГГц и оперативная память объемом 8 ГБ или 12 ГБ. Также указаны варианты внутренней памяти, составляющие 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

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 Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается 6,8-дюймовым дисплеем и предположительно оснащен батареей емкостью 4855 мАч. Упоминается оптическое увеличение в 10 раз, а также конкретное разрешение камер. Ясно видно, что S23 Ultra, по-видимому, будет оснащен 12-мегапиксельным датчиком спереди, но есть некоторая путаница в отношении заднего модуля камер. В списке TENAA указано 200,10800,1200,1200 для четырех датчиков, при этом несколько источников сообщают о конфигурации 108 МП + 12 МП + 12 МП + 2 МП.

 Тем не менее все еще есть надежда на то, что в Galaxy S23 Ultra появится 200-мегапиксельный объектив, поскольку это уже подтверждено Samsung, и возможно, что в сообщении TENAA есть ошибка. Кроме того, Samsung Galaxy S22 Ultra имеет конфигурацию камер 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп + 12 Мп, поэтому южнокорейскому производителю было бы странно снижать разрешение на более новой модели.

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 На фотографиях показаны дизайны Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra с разных ракурсов. Возможно, макеты основаны на чертежах САПР, которые используются производителями корпусов при подготовке к выпуску смартфонов. С точки зрения дизайна сюрпризов не ожидается. Смартфоны очень похожи на своих предшественников.

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#смартфоны #samsung #galaxy s23 #galaxy s23 ultra
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