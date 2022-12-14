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GeForce RTX 4060 Ti получит 4352 ядра CUDA, 8 ГБ памяти и TDP 220 Вт
Такую информацию сегодня опубликовал инсайдер Kopite7kimi
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 Известный инсайдер Kopite7kimi сегодня раскрыл предварительные характеристики грядущего графического процессора среднего уровня NVIDIA AD106.

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 Следует напомнить, что представленная информация может не совпадать с характеристиками конечного продукта, как это уже бывало не один раз с видеокартами Nvidia. Компания особенно известна тем, что делится различными спецификациями с партнерами, но часто меняет их в последнюю минуту. То, что NVIDIA сделала с RTX 4080 12 ГБ, показывает, как все может измениться даже после анонса продукта.

 Согласно последним слухам, RTX 4060 Ti получит GPU AD106-350 с 4352 ядрами CUDA. Эта модель будет иметь 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 со скоростью работы 18 Гбит/с. Это будет первая известная модель из серии RTX 40 с памятью GDDR6 вместо более скоростной GDDR6X. В более ранних утечках упоминалось, что видеокарта на основе графического процессора AD106 получит 128-битную шину памяти, это означает, что память будет иметь пропускную способность 288 ГБ/с.

 Кроме того, видеокарта получит TDP 220 Вт, что на 30 Вт ниже, чем у RTX 4070, о которой также ходит ряд слухов. Инсайдер утверждает, что эталонная плата этой модели очень короткая, предположительно даже меньше, чем RTX 4070. Важно то, что NVIDIA, как сообщается, по-прежнему будет использовать новый 16-контактный разъем питания даже в такой маломощной видеокарте. Это может означать, что вся серия RTX 40 получит этот разъем. По крайней мере видеокарты среднего и высокого класса.

 Всего несколько дней назад Kopite7kimi также поделился последними характеристиками RTX 4070. Эта модель будет иметь на 35% больше ядер, на 4 ГБ больше памяти и TDP 250 Вт. Однако, в отличие от предполагаемой RTX 4060 Ti, вместо нее будет использоваться графический процессор AD104.

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 NVIDIA собирается анонсировать серию графических карт RTX 40 для ноутбуков уже в январе следующего года. Это означает, что графические процессоры AD104 и AD106 вполне могут быть готовы к анонсу в тех же временных рамках. 

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