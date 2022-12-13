Компания AMD знает о проблеме и будет работать над улучшением драйверов даже в праздничные дни

Вышли первые независимые обзоры графических карт нового поколения AMD Radeon RX 7900 XTX, и, похоже, все пришли к единому мнению, что компания AMD переоценила этот продукт. Карты ни в коем случае не провальные, поскольку они находятся на одном уровне с RTX 4080 и стоят на 200 долларов меньше, но первоначальные оценки производительности в 1,5-1,7 раза выше по сравнению с RX 6950 XT, обещанные в ноябре, оказались близкими в среднем к показателю 1,4 раза, в то время как ошибки энергопотребления просто портят общее впечатление. Остается надеяться, что эти проблемы можно исправить с помощью улучшений драйверов, и похоже, что такие исправления могут появиться раньше, чем ожидалось. Источники, близкие к инсайдеру Moore’s Law Is Dead, предполагают, что команда разработки драйверов AMD будет работать даже в праздничные дни, чтобы ускорить решение проблемы.

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Помимо неудовлетворительной производительности, вызванной тем, что, по мнению Moore’s Law Is Dead, можно объяснить ошибками вычислительных блоков, наиболее явной проблемой последнего флагманского графического процессора AMD является необъяснимое высокое энергопотребление в определенных сценариях, несмотря на заявления о повышении производительности на 50% на ватт.

TechPowerUp показывает, что RX 7900 XTX потребляет около 100 Вт при подключении к нескольким мониторам, а карты RTX 4080 и 4090 потребляют в 5 раз меньше. Точно так же Optimum Tech отмечает, что система с новой картой AMD может потреблять на 150 Вт больше в Overwatch 2 в режиме 1440p по сравнению с RTX 4080, в то время как показатели простоя для графического процессора Radeon достигают почти 100 Вт даже после перезапуска. Некоторые обозреватели считают, что эти проблемы могут быть вызваны мониторами с высокой частотой обновления.

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Что касается производительности, повысить её на 10–20 % с помощью обновления вряд ли удастся драйверов, по крайней мере, эталонным картам. Тем не менее партнеры AMD готовят довольно много моделей с повышенными тактовыми частотами, которые могут немного сократить разрыв между 7900 XTX и RTX 4090.