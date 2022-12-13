Инсайдер LeaksApplePro поделился некоторой информацией о предполагаемом смартфоне Apple iPhone 15 Ultra. Ожидается, что компания будет использовать название «Ultra» в своей линейке iPhone 2023 года, чтобы помочь потребителям легко различать стандартные устройства начального уровня и топовые смартфоны. Тем не менее ни для кого не станет сюрпризом, что Apple, вероятно, придется подкрепить iPhone 15 Ultra соответствующим ценником. Источник считает, что смартфон может стоить от 1199 до 1299 долларов.
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Это небольшой ценовой диапазон, хотя инсайдер указывает, что цифры являются предварительной оценкой, поскольку Apple, возможно, хочет увеличить свою маржу, добавив от 100 до 200 долларов сверх текущей стартовой цены на iPhone 14 Pro Max. Следуя этой логике, можно предположить, что полностью укомплектованный iPhone 15 Ultra с объемом памяти 1 ТБ может в конечном итоге стоить до 1799 долларов, поскольку iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ стоит 1599 долларов.
Тем не менее есть утечки, которые намекают на то, что этот очень дорогой Apple iPhone 15 Ultra может стоить своих денег. Во-первых, он может иметь двойную селфи-камеру. Кроме того, тот же инсайдер утверждает, что iPhone 15 Ultra будет сделан из дорогостоящего титана, который значительно более дорогой, чем сталь, и будет оснащен портом USB-C с возможностями Thunderbolt 4. Также инсайдер утверждает, что топовый iPhone 2023 года может получить только один титановый цвет в стиле Apple Watch Ultra.