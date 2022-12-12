Сегодня в сети появились первые реальные фотографии видеокарт линейки Hellhound следующего поколения от PowerColor. Ранее на страницах Всемирной паутины появлялись только маркетинговые материалы, касающиеся видеокарт Hellhound. Фотографии, размещенные китайским обозревателем, могут свидетельствовать о том, что данные видеокарты уже имеются на руках в профильных средствах информации и ждут публикации обзоров.
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PowerColor готовит специальную версию своей модели Hellhound для Radeon RX 7900 XTX. Судя по всему, это может быть вариант с аметистово-фиолетовым оформлением, о котором компания упомянула в своем пресс-релизе. Специальное издание имеет в комплекте специальный набор, включающий интересный гаджет в виде монеты PowerColor Hellhound. Назначение остальных предметов в наборе остается загадкой, но можно предположить, что они нужны для надежной фиксации видеокарт и предотвращения её прогиба при установке на материнскую плату.
Видеокарта имеет два 8-контактных разъема питания и переключатель BIOS. На фото установленной карты хорошо видно, насколько толстая эта модель.
По информации ресурса Videocardz.com, PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Special Edition будет иметь ограниченные поставки, возможно, только для обозревателей. Также стоит напомнить, что сегодня AMD снимает эмбарго на обзоры Radeon RX 7900, и к вечеру можно ожидать первые независимые тесты видеокарт нового поколения.