Результаты вполне согласуются с прогнозами и отдают первенство RX 7900 XTX при сравнении с RTX 4080

Всего за пару дней до снятия запрета публикаций тестов видеокарт AMD серии RX 7900 в сеть просочились предполагаемые результаты производительности как RX 7900 XTX, так и RX 7900 XT. Две карты сравниваются со второй в иерархии картой нового поколения NVIDIA RTX 4080 в семи различных играх в разрешении 4K. Это God of War, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watchdogs Legion, Red Dead Redemption 2, Doom Eternal и Horizon Zero Dawn. Видеоарты тестировались в системе с центральным процессором Core i9-12900K, работавшим в паре с 32 ГБ оперативной памяти неизвестного производителя и типа.

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На данный момент рано делать окончательные выводы из приведенного теста, но в общем RX 7900 XTX выходит на первое место, опережая RTX 4080, так что тут никаких сюрпризов. Младшая RX 7900 XT либо находится на уровне с RTX 4080, либо чуть-чуть медленнее, за исключением Red Dead Redemption 2, где RTX 4080 показывает самые низкие результаты.

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Нам осталось потерпеть ещё немного, когда будут опубликованы первые реальные обзоры от независимых тестировщиков, и все станет более ясно, но похоже, что AMD RX 7900 XTX сможет неплохо конкурировать с NVIDIA RTX 4080, как за счет производительности, так и за счет цены.