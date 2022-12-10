До запуска видеокарт серии Radeon RX 7900 осталось всего несколько дней. Между тем, интернет-магазины, такие как Amazon уже готовы к предстоящему запуску.
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Грядущая графическая карта XFX Speedster MERC 310 ненадолго появилась на Amazon с указанием цены и даты выпуска. Эта информация позже была удалена розничным продавцом, но она была сохранена известным инсайдером @momomo_us.
Итак, согласно полученной информации, RX 7900XTX будет стоить 1099 долларов, что на 100 долларов выше рекомендованной производителем розничной цены. В то же время модель RX 7900 XT из той же серии продается на 80 долларов дороже, чем AMD просит за свою эталонную модель, то есть карта будет стоить 979 долларов.
Как видно выше, обе карты все равно будут значительно дешевле, чем пользовательские модели GeForce RTX 4080, которые в настоящее время продаются на Amazon и многими другими ритейлерами. Это разница составляет минимум 380 долларов.
Сейчас на сайте Amazon можно найти описание карт, но ни одна из них не имеет цены или даты выпуска. Напомню, что выход видеокарт серии RX 7900 от AMD должен состояться уже в этот вторник 13 декабря.