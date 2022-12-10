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goldas За пост начислено вознаграждение
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
Это на 100 баксов дороже рекомендованной цены, а младшая RX 7900 XT дороже эталонной на 80 долларов
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

 До запуска видеокарт серии Radeon RX 7900 осталось всего несколько дней. Между тем, интернет-магазины, такие как Amazon уже готовы к предстоящему запуску.

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 Грядущая графическая карта XFX Speedster MERC 310 ненадолго появилась на Amazon с указанием цены и даты выпуска. Эта информация позже была удалена розничным продавцом, но она была сохранена известным инсайдером @momomo_us.

 Итак, согласно полученной информации, RX 7900XTX будет стоить 1099 долларов, что на 100 долларов выше рекомендованной производителем розничной цены. В то же время модель RX 7900 XT из той же серии продается на 80 долларов дороже, чем AMD просит за свою эталонную модель, то есть карта будет стоить 979 долларов.

 Как видно выше, обе карты все равно будут значительно дешевле, чем пользовательские модели GeForce RTX 4080, которые в настоящее время продаются на Amazon и многими другими ритейлерами. Это разница составляет минимум 380 долларов.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 Сейчас на сайте Amazon можно найти описание карт, но ни одна из них не имеет цены или даты выпуска. Напомню, что выход видеокарт серии RX 7900 от AMD должен состояться уже в этот вторник 13 декабря.

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