Новый функционал позволит записывать как часть изображения, так и весь экран полностью

Функция скриншота является полезным инструментом, которому Microsoft в последние годы уделяла большое внимание. Последняя инсайдерская сборка Windows 11, наконец, добавляет универсальную функцию записи, поэтому пользователям больше не нужно полагаться на обходные пути для создания видеоклипов своих действий.

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Начиная со сборки 11.2211.35.0, инсайдеры в канале разработчиков Windows 11 увидят функцию записи экрана в приложении Snipping Tool. Эта функция позволяет пользователям записывать весь экран или его часть для создания видеоклипов обо всем, что они делают в операционной системе.

Когда пользователи открывают Snipping Tool, они должны видеть вкладку «запись» рядом с опцией «snip» в верхней части окна. Пользователи, нежелающие хотят записывать весь экран, могут выделить и уточнить выбор экрана, который они хотят захватить, перед началом записи. Пользователи также могут просматривать свои клипы, прежде чем сохранять их и делиться ими.

Конечно, стоит ожидать некоторых ошибок в раннем выпуске. Функция может работать медленно или не восстанавливаться при запуске нового клипа, но Microsoft уже знает об этих проблемах и работает над их решением.

С тех пор как четыре года назад Microsoft представила современную форму снимков экрана Windows, компания постоянно обновляла и перестраивает ее. В прошлом году она объединила приложения Snipping Tool и Snip & Sketch в одно.

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Подобные обновления хороши для существующих пользователей Windows 11, но последняя операционная система Microsoft все еще мало распространена. Недавние опросы показывают, что его охват составляет от 15 до 25 процентов по всему миру. Windows 11 удалось заметно увеличить долю пользователей в опросе Steam за ноябрь 2022 года, но её рост намного медленнее, чем у Windows 10.