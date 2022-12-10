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GALAX выпустила самую мощную карту GeForce RTX 4090 HOF
GALAX GeForce RTX 4090 HOF имеет два 16-контактных разъема питания и "лютый" предел мощности 666 Вт
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 Сегодня GALAX представила две карты RTX 4090 OC Lab и RTX 4090 OC Lab Plus. Последняя является флагманской картой линейки HOF с более высокой тактовой частотой. Хотя технически это самая мощная RTX 4090 на рынке, на самом деле она не самая быстрая из коробки. Если в BIOS установлен режим "Производительность", частота графического процессора установлена на уровне 2625 МГц, это означает, что ASUS ROG STRIX OC или MSI SUPRIM Liquid по-прежнему быстрее с заводским разгоном 2640 МГц.

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 Однако после включения P-режима ограничение мощности графического процессора устанавливается на уровне 666 Вт, что на 66 Вт выше, чем у Asus ROG STRIX. Это стало возможным, потому что RTX 4090 HOF является единственной видеокартой RTX 40 на рынке с двумя 16-контактными разъемами 12VHPWR.

 Как уже упоминалось, есть две модели, OC Lab Plus — более быстрая. Согласно официальным спецификациям, версия OC Lab всего на 30 МГц медленнее, и, похоже, это единственное отличие между собратьями. Карты имеют одинаковый комплект и предел мощности.

 GALAX показала два рекламных плаката, на которых изображена система подачи питания. Карта поставляется в комплекте с двумя адаптерами, это означает, что для блоков питания, которые не имеют встроенной реализации стандарта 12VHPWR, требуется восемь 8-контактных кабелей питания PCIe. На другом фото показаны как родной кабель, так и адаптер в эксплуатации. Он также показывает HOF Panel III, полноцветный съемный экран с питанием от дополнительного USB-кабеля.

 Переключатель OC BIOS представляет собой кнопку, расположенную на панели ввода-вывода. Он загорается, когда включен режим «Hyper Boost». Если говорить об охлаждения, то GALAX подтверждает, что RTX 4090 HOF имеет в общей сложности 9 тепловых трубок диаметром 8 и 6 мм, два внешних вентилятора диаметром 112 мм и центральный вентилятор диаметром 92 мм.

 Но есть вероятность, что большое количество покупателей этих карт все равно снимут кулер, чтобы установить систему с жидким азотом. В конце концов, серия Hall of Fame предназначена для экстремального разгона.

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 Компания еще не подтвердила доступность и цены на графические карты HOF, но они определенно будут одними из самых дорогих в линейке GeForce RTX 4090.

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