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В сети появились результаты тестов Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в 3DMark
Результаты вполне соответствуют предполагаемым ранее сообщениям, как от инсайдеров, так и от самой компании AMD
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

 Первые тесты карт серии RX 7900 в 3DMark показали, что они работают так, как и ожидалось, и сродни тому, что наблюдалось с картами на архитектуре RDNA2. Это означает более высокую производительность в 3DMark FireStrike, которая представляет собой тест DirectX11, и немного худшую в 3DMark TimeSpy, использующем современный API DX12.

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 В TimeSpy RX 7900 XTX находится примерно на уровне RTX 4080 при настройках 4K Extreme с отставанием на 2%, но RTX 4080 примерно на 10% быстрее при разрешении 1440p. Интересно, что разницы между 7900 XTX и XT в 4K почти нет, но в режиме 1440p разрыв увеличивается до 4%.

 В 3DMark FireStrike RX 7900 XTX удалось превзойти RTX 4080 как в разрешении 4K, так и в разрешении 1440p с разницей 9-10%, в то время как модель RX 7900 XT всего на 1-2% медленнее конкурента от Nvidia.

 Серия RX 7900 вполне конкурентоспособна с RTX 4080 во всех тестах. Флагманская модель XTX также предлагает до 29% лучшую производительность, чем текущая топовая карта RX 6950XT, которая была выпущена по более высокой цене в 1099 долларов всего полгода назад. К сожалению, серия RX 7900 абсолютно не может конкурировать с RTX 4090, по крайней мере в этих тестах.

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
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3070 за 45 тр в Ситилинке
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3060 Ti MSI дешевле 40 тр
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4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 Однако ни TimeSpy, ни FireStrike не используют современные графические технологии вроде трассировки лучей, так что для окончательных выводов необходимо дождаться игровых тестов.

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