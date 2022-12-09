В OpenCL разница уменьшается всего до 13 процентов

После появления предварительных данных о производительности RX 7900 XTX в Geekbench, впервые стало возможным взглянуть на производительность RX 7900 XT в OpenCL и Vulkan, предоставленную BenchLeaks.

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Прежде чем мы перейдем к результатам тестов, уместно упомянуть, что графическая карта работала внутри ПК с процессором Ryzen 9 7950X с максимальной тактовой частотой 5,5 ГГц и 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 2398 МГц. Кроме того, во время работы RX 7900 XT была зафиксирована максимальная частота 2,025 ГГц.

Плата набрала всего 191822 балла в тесте OpenCL. Основываясь на базе данных Geekbench, оценка RX 7900 XT примерно на 13% выше, чем у RX 6900 XT, на 6% выше, чем у RTX 3080, и примерно на 8% ниже, чем у RTX 3080 Ti.

Кроме того сравнение результатов OpenCL для RX 7900 XTX показывает разницу с RX 7900 XT в 19% в пользу флагмана.

RX 7900 XT также тестировалась в Vulkan, хотя и на другой системе с Ryzen 7 7700X и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Здесь карта набрала 162230 баллов, что на 15% лучше, чем у RTX 3090 Ti, на 23% больше, чем у RTX 3080 Ti, на 30% выше, чем у RTX 3080, и на 42% лучше, чем у RX 6900 XT. Сравнение RX 7900 XT и RX 7900 XTX показывает, что XTX выходит вперед на 10%.

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Ранее сообщалось, что при запуске может быть не так много карт RX 7900 XT/XTX. Одной из предполагаемых причин перебоев с поставками являются проблемы с драйверами. Источники утверждают, что проблемы с драйверами приводят к снижению производительности. Предполагая, что слухи верны, производительность RX 7900 XT в конечном итоге может подрасти после оптимизации и исправления драйверов.