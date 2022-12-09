Кроме того объем памяти увеличится до 12 ГБ, а мощность карты составит 250 Вт

После отмены выхода видеокарты GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти, появилась информация, что она выйдет позже, но под названием RTX 4070 Ti, однако, сведений о модели RTX 4070 практически отсутствовала. Сегодня у известного инсайдера @kopite7kimi появилась обновленная информация именно об этой видеокарте.

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Инсайдер утверждает, что видеокарта GeForce RTX 4070, которая должна была иметь 10 ГБ памяти и 160-битный интерфейс, теперь получит 12 ГБ памяти и более широкий 192-битный интерфейс. Это новые характеристики, о которых раньше не упоминалось.

По словам @kopite7kimi, теперь эта модель включает 46 потоковых мультипроцессоров, имеющих в общей сложности 5888 ядер CUDA. Это значительно меньше, чем предыдущие слухи о 7168 ядрах, которые имеет текущая модель RTX 3070 на архитектуре Ampere. В то же время, учитывая обновление до 12 ГБ и 192-битный интерфейс, пропускная способность памяти RTX 4070 будет идентична RTX 4070 Ti.

Кроме того, RTX 4070 должна иметь уровень TDP 250 Вт, что всего на 35 Вт меньше, чем у варианта Ti. Тем не менее обе модели должны иметь графический процессор AD104, аналогичные требования к тепловой мощности и идентичные характеристики памяти, а это означает, что партнеры Nvidia, вероятно, будут использовать одинаковую конструкцию платы для обеих моделей.

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Остается под вопросом дата выхода видеокарты. Учитывая, что RTX 4070 Ti была перенесена на январь и имеет очень похожие характеристики, RTX 4070 может быть запущена в то же время. Единственной причиной отложить запуск на более поздний срок, может быть избыток карт RTX 3070 и RTX 3080, а также каких-либо признаков выхода AMD Radeon RX 7800.