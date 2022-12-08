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Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4080 в Великобритании упала до 1099 фунтов стерлингов
Это ещё на 100 фунтов ниже текущей рекомендованной розничной цены для Великобритании, которая и так была несколько дней назад снижена на 100 фунтов
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
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 Вскоре компании NVIDIA придется столкнуться в споре с AMD за лучшую видеокарту по соотношению цена-качество. Поскольку до выхода карт серии Radeon RX 7900 осталось несколько дней, розничные продавцы вынуждены думать о снижении цен на карты RTX 4080.

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 Один из ритейлеров в Великобритании сегодня снизил цену на GeForce RTX 4080 до 1099,99 фунтов стерлингов в рамках акции «Crispy Deal». Эта цена на самом деле ниже, чем официальная рекомендованная производителем розничная цена RTX 4080 в Великобритании, которая составляет 1199 фунтов стерлингов. Напомню, что рекомендуемая производителем розничная цена для Великобритании недавно была снижена, чтобы отразить текущий курс европейской валюты и доллара, но новое предложение будет еще на 100 фунтов ниже рекомендованной стоимости.

 Согласно последней информации, самая дешевая Palit RTX 4080 GameRock OmniBlack на данный момент стоит 1099,99 фунтов стерлингов. Карта, предлагаемая магазином AWD-IT, почти такая же, но с дополнительной RGB-подсветкой. При этом стоит отметить, что модель не имеет разгона, поэтому её тактовая частота соответствует эталонному значению.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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 NVIDIA в ближайшее время может рассмотреть возможность официального снижения цены на RTX 4080. Такая корректировка может произойти как раз в тот момент, когда AMD выпустит на следующей неделе свою серию Radeon RX 7900. Флагманская карта на архитектуре RDNA3 представляет угрозу для второй по мощности графической карты NVIDIA в линейке RTX 40, и Nvidia придется с этим считаться.

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