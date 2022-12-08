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 Компания Micron сегодня объявила о начале поставок твердотельных накопителей Micron 2550 NVMe по всему миру для ноутбуков и настольных компьютеров. Модель 2550 является первым в мире пользовательским твердотельным накопителем, имеющим более 200 слоев NAND. Обеспечивая производительность, которая затмевает конкурентов благодаря его преимуществам в плотности и мощности, Micron 2550 предоставляет пользователям быстродействие и низкое энергопотребление, необходимые для продления срока службы батареи мобильных компьютеров.

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 «Мы сосредоточились на обеспечении превосходного опыта для пользователей ПК с этим SSD. Новый твердотельный накопитель 2550 основан на нашей проверенной и широко распространенной архитектуре PCIe Gen4. Он также включает в себя лучшую в отрасли 232-слойную NAND-память Micron и фокусируется на тепловой архитектуре и дизайне питания. Эти возможности обеспечивают впечатляющую производительность приложений и феноменальное энергосбережение», — сказал Правин Вайдьянатан, вице-президент и генеральный менеджер группы клиентских хранилищ в Micron.

 Твердотельный накопитель Micron 2550 обеспечивает более быстрое выполнение приложений на основных платформах ПК, включая игровые, потребительские и корпоративные клиентские устройства. Инновации Micron, такие как предиктивная оптимизация кэша, улучшают работу пользователей и устанавливают новые рекорды в тестах тестов PCMark. SSD передает файлы до 112% быстрее, запускает офисные приложения до 67% быстрее, загружает игры до 57% быстрее и запускает приложения для создания контента до 78% быстрее, чем сопоставимые конкурирующие продукты. Он также обеспечивает высочайшую скорость последовательного чтения до 5 гигабайт в секунду и скорость последовательной записи до 4 гигабайт в секунду, что на 43 % и 33 % быстрее, чем у SSD предыдущего поколения соответственно.

 Инновации Micron обеспечивают энергопотребление в режиме сна менее 2,5 мВт, энергопотребление в режиме ожидания менее 150 мВт и энергопотребление в активном режиме менее 5,5 Вт. Эти усовершенствования обеспечивают более длительное время автономной работы для повседневных вычислительных нужд.

 «Мы ожидаем, что диски PCIe Gen4 останутся основными для ноутбуков и настольных компьютеров до 2026 года. Передовые твердотельные накопители Gen4, такие как новый Micron 2550, обеспечивают улучшенное взаимодействие с пользователем и предоставляют производителям привлекательное решение для хранения данных для их систем», — сказал Грег Вонг, главный аналитик Forward Insights.

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 Твердотельный накопитель Micron 2550 доступен в форм-факторах 2280 мм, 2242 мм и 2230 мм и имеет емкость 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Это обеспечивает пользователям гибкость при создании ПК с правильным сочетанием производительности, размера, веса и емкости.

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#ssd #micron #nand
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