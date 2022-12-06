Об этом говорят первые утечки тестов грядущего флагмана AMD

@BenchLeaks поделился утечками производительности грядущей видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX, продемонстрировав результаты работы OpenCL и Vulkan в Geekbench 5. Графический процессор на архитектуре RDNA3 показал очень хорошие результаты в тесте Vulkan, обеспечив производительность, аналогичную Nvidia RTX 4080. OpenCL результаты не такие многообещающие, хотя Geekbench в целом не лучший показатель реальной игровой производительности. Тем не менее это подтверждает заявления AMD о том, что RX 7900 XTX будет конкурировать с Nvidia RTX 4080.

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Radeon RX 7900 XTX набрала 179579 баллов в тесте Geekbench 5 Vulkan и 228647 баллов в тесте OpenCL. Это ставит RX 7900 XTX в один ряд с RTX 4080, набравшей 178105 баллов в Vulkan, что всего на 0,8% медленнее, чем у 7900 XTX. Но 7900 XTX отстает от RTX 4080 в тесте OpenCL, где RTX 4080 набирает 264482 балла, что на 15,7% больше, чем у RX 7900 XTX.

Результаты RX 7900 XTX не особенно удивляют, поскольку последние архитектуры графических процессоров AMD редко могли сравниться с аналогами Nvidia с точки зрения вычислений OpenCL. С другой стороны, игровые нагрузки показали вполне конкурентоспособные результаты по сравнению с предыдущей серией RX 6000.

Показатели производительности 7900 XTX в Vulkan особенно интересны по сравнению с RTX 4080. В прошлом AMD заявляла, что 7900 XTX не предназначена для борьбы с Nvidia 4090, а скорее для противостояния занявшей вторую строчку графической карте Nvidia RTX 4080. Неизвестно было ли это намерением AMD с самого начала, но в любом случае результаты Geekbench 5 Vulkan, безусловно, подтверждают это заявление.

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Как бы там ни было совсем скоро станут известны точные результаты тестирования новинки от AMD. Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT поступят в продажу 13 декабря, то есть всего через неделю.