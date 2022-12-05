Nubia подтвердила, что ее грядущий RedMagic 8 Pro станет одним из многих смартфонов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Информация 3C и Bluetooth SIG подтвердила номер модели (NX729J) и быструю зарядку мощностью до 165 Вт. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station пролил свет на некоторые другие характеристики игрового смартфона.
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RedMagic 8 Pro сохранит 6,8-дюймовый OLED-экран своего предшественника RedMagic 7s Pro. Digital Chat Station говорит, что он будет плоским с узкими рамками. Частота обновления экрана неизвестна, но, вероятно, она будет не менее 120 Гц. В качестве фронтальной камеры будет использоваться 16-мегапиксельный датчик под дисплеем, еще один компонент, перенесенный из смартфона предыдущего поколения. Что касается аккумулятора, то его емкость может составить 5000 мАч или 6000 мАч в двухэлементной конфигурации.
Другие характеристики RedMagic 8 Pro включают датчик основной камеры на 50 МП, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и датчик глубины на 2 МП. Новый датчик камеры станет давно назревшим обновлением, но акцент в смартфоне будет смещен не на фотографические возможности устройства, а на другие аспекты, ориентированных на игры, такие как активная система охлаждения вентилятор, технология рассеивания тепла и тактильные кнопки. Выход RedMagic 8 Pro планируется в первом квартале 2023 года.