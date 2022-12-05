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NVIDIA снизила стоимость GeForce RTX 4090 и GeForce 4080 в Европе на 5%
Этот шаг связан с изменением курса евро к доллару
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 Компания NVIDIA снизила стоимость видеокарт нового поколения. Флагманская GeForce RTX 4090 подешевела с 1949 евро до 1859 евро, а GeForce RTX 4080 теперь доступна по цене 1399 евро вместо прежних 1469 евро. Это новые цены на графические карты серии RTX 40 в Европе по данным официального магазина NVIDIA.

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 Компания была вынуждена снизить цены из-за повышения стоимости евро по отношению к американскому доллару. Это означает, что снижение цены, скорее всего, не связано с предстоящим выпуском конкурирующих видеокарт AMD серии Radeon RX 7900 на архитектуре RDNA 3.

 Новые цены уже коснулись эталонных видеокарт Founder Edition, продаваемых официальными партнерами, а также некоторых собственных моделей партнеров, которые стоят 1410 и 2100 евро соответственно за модели GeForce RTX 4080 и GeForce 4090. Последняя по-прежнему гораздо более популярна среди пользователей, несмотря на высокую стоимость.

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 Напомню, что на следующей неделе AMD собирается выпустить серию Radeon RX 7900, которая призвана конкурировать с GeForce RTX 4080, имея при этом более низкую цену. Это вполне может привести к еще большему снижению стоимости RTX 4080.

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