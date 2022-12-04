Особенностью карты является наличие всего двух выходов для подключения дисплея

Один из пользователей Reddit, сам того не подозревая, приобрел инженерный образец (ES) видеокарты Nvidia GeForce GTX Titan X, которая в своё время была одной из лучших игровых видеокарт. Хотя ES образцы процессоров Intel или AMD можно относительно просто найти на вторичном рынке, не каждый день можно увидеть инженерные видеокарты, а тем более из семейства Titan.

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Редкая GeForce GTX Titan X имеет все характеристики розничного образца, за исключением выходов на дисплей. В то время как оригинал имеет порт DVI, порт HDMI 2.0 и три разъема DisplayPort 1.4a, инженерная карта оснащена только одним портом HDMI 2.0 и одним DisplayPort. Отсутствие видеовыходов изначально подумать пользователя Reddit, что его кто-то обманул и подсунул поддельную видеокарту Titan. Однако представитель форума Nvidia уточнил, что видеокарта является инженерным образцом, судя по артикулу, начинающемуся с 699.

«Я не знаю, откуда она взялась, но мы иногда передаем инженерные карты партнерам, и, к сожалению, иногда они оказываются на рынке», — ответил представитель Nvidia в ветке Reddit.

Выпущенная в 2015 году видеокарта GeForce GTX Titan X использовала чип GM200 (Maxwell) площадью 601 мм² и содержала до восьми миллиардов транзисторов. В то время TSMC производила GM200 для Nvidia, используя 28-нм техпроцесс. Скриншот GPU-Z не показал ничего впечатляющего об инженерном образце. Он по-прежнему имеет 3072 ядра CUDA, работающих на частоте 1000 МГц, и 12 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 7 Гбит/с. Будучи инженерным образцом, видеокарта разогналась до 1076 МГц, что на 13 МГц ниже розничной GeForce GTX Titan X.

GeForce GTX Titan X по современным меркам, является относительно маломощной. Видеокарта работает примерно на том же уровне, что и GeForce GTX 1660 Ti. Пользователь протестировал её в Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080p с максимальными настройками, и видеокарта смогла обеспечить среднюю частоту кадров 37,95 FPS. Не представляя сегодня большой игровой ценности, GeForce GTX Titan X может стать отличным предметом для коллекционера. Счастливый обладатель GeForce GTX Titan X не сообщил цену, которую он заплатил за видеокарту, уточнив лишь, что купил ее на eBay.

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В 2015 году Nvidia выпустила GeForce GTX Titan X по цене 999 долларов, что было в то время очень дорого. Забавно, что сегодня за эту цену нельзя купить даже GeForce RTX 4080, которая флагманом не является.