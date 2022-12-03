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Core i5-13500 превосходит Core i5-12500 более чем на 50 процентов
В данном случае речь идет о многопоточной производительности, а одноядерная производительность не так сильно впечатляет
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 Согласно ранним тестам, Core i5-13500 станет одним из лучших процессоров. BiliBili недавно опубликовал видео, демонстрирующее инженерный образец грядущего процессора Intel Core i5-13500 среднего класса и его возможности в Cinebench R23 и CPU-Z. Производительность нового ЦП впечатляет, он может похвастаться колоссальным 56-процентным преимуществом в многопоточной производительности по сравнению со своим предшественником Core i5-12400 благодаря восьми дополнительным эффективным ядрам.

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 Согласно Bilibili, инженерный образец Core i5-13500 имеет одноядерную турбо-частоту 4,8 ГГц или 4,9 ГГц в зависимости от программного обеспечения для мониторинга, а также частоту всех ядер 4,4 ГГц. Максимальная частота энергоэффективных ядер составляет 3,4 ГГц.

 Наиболее значительным обновлением Core i5-13500 является количество ядер. Процессор имеет те же 6 P-ядер и 8 E-ядер, что и более мощный Core i5-13600K. Это серьезное изменение по сравнению с предшественником Core i5-12500 поколения Alder Lake, в котором не было эффективных ядер. Более того новинка по сравнению с Core i5-12600K имеет преимущество в два дополнительных E-ядра.

 В Cinebench R23 отчетливо виден этот значительный прирост количества ядер. В тесте процессор набрал 19891 балл в многопоточном режиме. Это на 56% больше по сравнению с Core i5-12500, который набирает 12678 баллов в том же тесте.

 В тесте CPU-Z результаты еще более впечатляющие: Core i5-13500 набрал 8222 балла в многопоточном тесте, что на 61% больше, чем Core i5-12500 с оценкой 5108 баллов.

 Однопоточные результаты не так впечатляют. Core i5-13500 на 9% опережает Core i5-12500 в Cinebench R23, набрав 1901 балл против 1736 баллов у Core i5-12500.

 Тем не менее преимущество в 9% для инженерного образца неплохо, так как эти чипы обычно имеют меньшую тактовую частоту, чем серийные образцы. В конечном итоге мы можем увидеть заметно более высокую однопоточную производительность и тактовую частоту, чем наблюдаемые сегодня значения.

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 Но самые впечатляющие результаты Core i5-13500, несомненно, связаны с многоядерными результатами. Решение Intel включить в состав бюджетного процессора Core i5-13500 восемь E-ядер обеспечивает серьезный скачок производительности по сравнению с его предшественником.

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