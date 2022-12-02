Карты серии Radeon RX 7900 от Sapphire появились в официальном магазине компании на Amazon. Sapphire подтвердила, что выпустит две модели на основе эталонного дизайна AMD.
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Напомню, что AMD Radeon RX 7900 XTX оснащена полноценным графическим процессором Navi 31 с 6144 потоковыми процессорами, 384 TMU и 192 ROP. Этот графический процессор также оснащен 96 блоками трассировки лучей. Флагманская видеокарта на архитектуре RDNA 3 оснащена 24 ГБ памяти стандарта GDDR6, работающей на скорости 20 Гбит/с и 384-битной шиной памяти, обеспечивающей пропускную способность до 960 ГБ/с. Ниже представлены названия эталонных видеокарт Sapphire RX 7900, перечисленные на Amazon:
Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX (21322-01-20G) с 24 ГБ GDDR6;
Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT (21323-01-20G) с 20 ГБ GDDR6.
Младшая модель AMD Radeon RX 7900 XT оснащена урезанным графическим процессором Navi 31. Количество ядер у этой карты было уменьшено до 5376, а объем памяти снижен до 20 ГБ. Кроме того шина памяти также была урезана до 320 бит.
К сожалению, никаких кастомных моделей Sapphire пока нет. Компания подтвердила выход серии NITRO, но до сих пор её никто не видел. Что касается стоимости и даты выхода, то Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT должны стоить 999 и 899 долларов соответственно, а появление в продаже долгожданных новинок AMD ожидается 13 декабря.