AMD довольствуется лишь интегрированной графикой на 13-м месте из первой двадцатки

Steam Hardware Survey обновил свои результаты за ноябрь 2022 года, и он показал несколько интересных фактов. Например, в списке появилась новая топовая карта впервые за долгое время. Кроме того интегрированные графические процессоры Intel и AMD поднимаются в рейтинге, а число геймеров, использующих Linux, больше, чем когда-либо прежде.

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Бюджетная карта Geforce GTX 1650 лидирует в рейтинге популярности графических процессоров. Младшая карта на архитектуре Turing 2019 года улучшила свой результат на 0,66% по сравнению с предыдущим месяцем, поднявшись на вершину рейтинга видеокарт с долей 6,27%. GTX 1060, которая до этого лидировала, просела на 1,85% до 5,77%. GTX 1060 была выпущена в далеком 2016 году и доминировала с января 2018 года. Карта оказалась популярной благодаря соотношению цены и производительности и относительно низкому энергопотреблению. Стоит отметить, что Steam Hardware Survey в данном случае объединяет данные различных вариантов карт с объемом памяти 3 ГБ и 6 ГБ, а также мобильных и настольных вариантов. Это также относится к GTX 1650, которая имеет варианты с памятью GDDR5 и GDDR6, а также версии для мобильных и настольных компьютеров.

Если сделать то же самое для RTX 3060, то она технически окажется на первом месте. Карты для настольных ПК имеют долю 3,41%, а на вариант для ноутбуков приходится еще 4,63%, что в сумме составляет 8,04%.

Популярность RTX 2060, бывшего претендента на первое место, также резко упала на 1,46%, показав результат 4,46%. Это довольно большой скачок для графического процессора, которому почти четыре года. Фактически, многие из 20 лучших графических карт демонстрируют довольно большие колебания за месяц, поэтому более чем вероятно, что виновата в этом методология выборки Valve.

17 карт из первой двадцатки являются моделями Nvidia, а AMD представлена единственным интегрированным решением, занимающим 13-е место. Intel также представлена интегрированными графическими процессорами Iris Xe.

Единственная по-настоящему топовая карта в первой двадцатке – это RTX 3080, которая показала небольшой скачок до 1,84%. AMD RX 580 занимает 21-е место, сразу перед интегрированным графическим процессором Vega 8. Новейших карт всех производителей, таких как RTX 4090, RTX 4080 и Intel Arc A770/A750 вообще нет в списке, так как появление новичков обычно занимает несколько месяцев.

Что касается процессоров, Intel по-прежнему лидирует с 67,1% пользователей, хотя это число снизилось почти на четыре процента по сравнению с пиковым значением в октябре. AMD занимает долю 32,87%.

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В целом аппаратный список претерпел некоторые интересные изменения, но статистические методы Valve остаются под вопросом.