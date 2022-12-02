Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Nvidia GTX 1650 заняла первое место в статистике Steam
AMD довольствуется лишь интегрированной графикой на 13-м месте из первой двадцатки
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

 Steam Hardware Survey обновил свои результаты за ноябрь 2022 года, и он показал несколько интересных фактов. Например, в списке появилась новая топовая карта впервые за долгое время. Кроме того интегрированные графические процессоры Intel и AMD поднимаются в рейтинге, а число геймеров, использующих Linux, больше, чем когда-либо прежде.

реклама

 Бюджетная карта Geforce GTX 1650 лидирует в рейтинге популярности графических процессоров. Младшая карта на архитектуре Turing 2019 года улучшила свой результат на 0,66% по сравнению с предыдущим месяцем, поднявшись на вершину рейтинга видеокарт с долей 6,27%. GTX 1060, которая до этого лидировала, просела на 1,85% до 5,77%. GTX 1060 была выпущена в далеком 2016 году и доминировала с января 2018 года. Карта оказалась популярной благодаря соотношению цены и производительности и относительно низкому энергопотреблению. Стоит отметить, что Steam Hardware Survey в данном случае объединяет данные различных вариантов карт с объемом памяти 3 ГБ и 6 ГБ, а также мобильных и настольных вариантов. Это также относится к GTX 1650, которая имеет варианты с памятью GDDR5 и GDDR6, а также версии для мобильных и настольных компьютеров.

 Если сделать то же самое для RTX 3060, то она технически окажется на первом месте. Карты для настольных ПК имеют долю 3,41%, а на вариант для ноутбуков приходится еще 4,63%, что в сумме составляет 8,04%.

 Популярность RTX 2060, бывшего претендента на первое место, также резко упала на 1,46%, показав результат 4,46%. Это довольно большой скачок для графического процессора, которому почти четыре года. Фактически, многие из 20 лучших графических карт демонстрируют довольно большие колебания за месяц, поэтому более чем вероятно, что виновата в этом методология выборки Valve.

 17 карт из первой двадцатки являются моделями Nvidia, а AMD представлена единственным интегрированным решением, занимающим 13-е место. Intel также представлена интегрированными графическими процессорами Iris Xe.

 Единственная по-настоящему топовая карта в первой двадцатке – это RTX 3080, которая показала небольшой скачок до 1,84%. AMD RX 580 занимает 21-е место, сразу перед интегрированным графическим процессором Vega 8. Новейших карт всех производителей, таких как RTX 4090, RTX 4080 и Intel Arc A770/A750 вообще нет в списке, так как появление новичков обычно занимает несколько месяцев.

 Что касается процессоров, Intel по-прежнему лидирует с 67,1% пользователей, хотя это число снизилось почти на четыре процента по сравнению с пиковым значением в октябре. AMD занимает долю 32,87%.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 В целом аппаратный список претерпел некоторые интересные изменения, но статистические методы Valve остаются под вопросом. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #steam #valve #rtx 3080 #gtx 1650
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

PowerColor анонсировала Radeon RX 7900 XTX и Radeon XT линейки Hellhound
Эталонные карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT появились на Amazon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новогодняя распродажа бесплатных игр в Epic Games подтверждена: магазин раздаст 15 тайтлов
9
Видеокарты в России дешевеют ниже РРЦ - капитуляция майнеров все очевиднее
16
Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
17
Одноразовый разведывательный дрон Взор прошел испытания в СВО и готов к массовому производству
4
Сколько стоит видеокарта для нормального геймера, и стоит ли смотреть в сторону AMD
45
Сколько будет стоит рубль в 2023 году, и почему экономике РФ грозит высокая инфляция и падение ВВП
22
На AliExpress за GTX 1060 просят всего 5 тыс. руб., а а GTX 1660 Ti – 9 тыс. руб.
8
Процессор или видеокарта – что важнее для игрового ПК и почему флагман – это неудачная инвестиция
33
NVIDIA выпустила мощный графический процессор с 48Gb видеопамяти и 18 176 ядрами
7
Средне-бюджетные видеокарты поколения RTX 3000 подорожали в США на 200%
2
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и какие игровые камни купить 1 декабря 2022г
8
Новый ролик по Modern Warfare 2 демонстрирует проблему "кемперства" в шутере
1
Китайская YMTC первой в мире начала производство 232-слойных микросхем памяти 3D NAND
8
POCO X5 Pro 5G выйдет в трех региональных вариантах
+
Windows 10 упала ниже 70% в статистике StatCounter
19
США может передать Украине высокоточные сверхзвуковые реактивные бомбы GLSDB с дальностью до 130 км
1
Какую видеокарту купить, если денег мало, но очень хочется сэкономить
7
Три новых электрокара появятся у Skoda к 2026 году
1
Третья по размеру криптовалютная биржа Kraken составила план выживания в криптовалютную зиму
1
Видеокарты Sapphire Radeon RX 7900 будут оснащены испарительной камерой
11

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
35
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
41
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
66
О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
119
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
116
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
79
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
115
История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло
63
Легенды и Мифы Красных Кисок
99
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
23

Сейчас обсуждают

Chimbal
23:09
Я и не спорю что есть решения, год назад решали это все дело (я не один этим занимался), хотя это не отменяет факт того, что ничего кроме убунты не запускалось на ноутбуке.
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Мимо
23:09
От зеркала отойди, болезный.
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
Такой-то
23:08
чё не на мове, пидар?
Больше половины стран НАТО исчерпали запасы техники и боезапаса, оказывая помощь Украине
Мимо
23:08
Хрюкарекни что-нить забавнее, хрюкел.
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
Listoman
23:08
24 в dl2, а в 2077 21 против 31 у 4080)
Анонс PowerColor Radeon RX 7900 HellHound — фиолетовая подсветка, 8 теплотрубок, новые вентиляторы
Мимо
23:07
Фамилия "Дробышевский" сама по себе показатель. Показатель настоящего долпоёпа-балабола.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Юрий Морковкин
23:07
Я про второй эксперимент, на ноутах есть проблемы драйверов видеоплат, но я опять же повторюсь, есть решения.
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Chimbal
23:06
"С другой стороны зачем 2 видяхи, когда в 1 можно два монитора?" - затем что в ноутбуках невозможно выбрать к какой видяхе подключать внешний монитор.
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Дмитрий Малинин
23:05
Классный сериал!
Третий сезон «Мандалорца» обзавёлся точной датой релиза
Мимо
23:05
Затычку из дерева для своего очка сделай. И вставь. Поглубже. После поговорим о шапочках из фольги.
Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем