Выход первых двух моделей запланирован на 12 декабря

Компания OnePlus, которая начинала свою деятельность как производитель "смартфонов-убийц" флагманских моделей ведущих брендов, уже испытала свои силы в несколько других категориях продуктов, включая носимые устройства, аудио и смарт-телевизоры. Теперь компания планирует выйти и на рынок игровых мониторов.

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Недавно OnePlus сообщила, что представит на индийском рынке два новых игровых монитора: X 27 и E 24. X 27 относится к премиальному сегменту, а E 24 рассчитан на более экономных пользователей.

В OnePlus заявили, что модель X 27 ориентирован на геймеров и онлайн обучение. Монитор имеет частоту обновления 165 Гц, время отклика 1 мс и поддержку технологии AMD FreeSync Premium. Разрешение дисплея на данный момент неизвестно, но наиболее вероятной является панель QHD. Технические характеристики E 24 пока остаются неизвестны.

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Выпуск новых мониторов OnePlus в Индии запланирован на 12 декабря, а официальный анонс этих мониторов состоится 5 и 8 декабря. Стоимость мониторов пока неизвестна, но OnePlus заявила, что стремится установить конкурентоспособные цены. Также пока нет никакой информации о предполагаемых рынках сбыта.