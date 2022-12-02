Кроме того смартфон получит до 256 ГБ встроенной памяти и большой 6,7-дюймовый дисплей

Несколько недель назад TENAA опубликовала первую информацию о Redmi 11A, еще одном будущем бюджетном смартфоне Xiaomi. Поскольку смартфон также появился в Бюро индийских стандартов (BIS), казалось, что Xiaomi запланировала международный выпуск телефона, но не обязательно глобальный. Тем не менее новый список базы данных IMDA подтверждает, что будет и глобальная модель, при этом будет представлено три сертифицированных устройства:

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- глобальная модель - 22120RN86G;

- китайская модель - 22120RN86C;

- индийская модель - 22120RN86I.

Таким образом, эти номера моделей подчеркивают, что Xiaomi подготовила три варианта одного и того же смартфона. Хотя IMDA не подтверждает, где Xiaomi планирует продавать глобальную версию Redmi 11A, его предшественник был доступен на нескольких рынках. Следовательно, вполне вероятно, что Xiaomi повторит эту стратегию с новой моделью.

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Согласно предыдущим сертификационным документам, все варианты Redmi 11A будут иметь 6,7-дюймовые IPS-дисплеи, хотя только с разрешением 720p (1650 x 720 пикселей). Кроме того, смартфон будет предлагать до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. Смартфон также должен получить основную камеру разрешением 50 Мп, а также фронтальную камеру на 5 Мп. К сожалению, пока остается загадкой используемый смартфоном Redmi 11A чипсет, кроме того, что ядра его процессора будут работать на частоте до 2 ГГц. Вполне вероятно, что им станет Mediatek Helio G25.