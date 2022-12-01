В новом тизере компания Sapphire Technology подтвердила, что Vapor-X возвращается с выходом графических карт AMD Radeon RX. Не следует путать это с серией графических карт Radeon Vapor-X. Речь идет о технологии испарительной камеры, используемой графическими картами линеек Toxic, Nitro и Vapor-X.
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Кроме того, тизер подтверждает, что графические карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT NITRO будут иметь по три 8-контактных разъема питания, которые хорошо видны на тизерном видео, которое размещено в запрещенном в России Twitter и не доступно без использования VPN. Кроме того, видеокарты с данной технологией получат нестандартную конструкцию платы на базе чипа Navi 31 с 20 фазами VRM.
Видео показывает, что карта Sapphire ненамного шире, чем эталонная модель от AMD. Компания просто добавила больше компонентов и модифицировала систему питания. Тем не менее это, несомненно, должно дать дополнительный запас для разгона.
Тизер опубликован менее чем за две недели до того, как AMD официально собирается выпустить серию Radeon RX 7900. Напомню, что AMD представит две модели на архитектуре RDNA 3: Radeon RX 7900XTX и Radeon RX 7900XT. Ранее в сети ходили слухи, что кастомные карты от партнеров AMD могут появиться позже эталонных, но, подобные объявления свидетельствуют об обратном.