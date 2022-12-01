Кроме того новинки получат 20-фазную систему питания и три 8-контактных разъема

В новом тизере компания Sapphire Technology подтвердила, что Vapor-X возвращается с выходом графических карт AMD Radeon RX. Не следует путать это с серией графических карт Radeon Vapor-X. Речь идет о технологии испарительной камеры, используемой графическими картами линеек Toxic, Nitro и Vapor-X.

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Кроме того, тизер подтверждает, что графические карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT NITRO будут иметь по три 8-контактных разъема питания, которые хорошо видны на тизерном видео, которое размещено в запрещенном в России Twitter и не доступно без использования VPN. Кроме того, видеокарты с данной технологией получат нестандартную конструкцию платы на базе чипа Navi 31 с 20 фазами VRM.

Видео показывает, что карта Sapphire ненамного шире, чем эталонная модель от AMD. Компания просто добавила больше компонентов и модифицировала систему питания. Тем не менее это, несомненно, должно дать дополнительный запас для разгона.

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Тизер опубликован менее чем за две недели до того, как AMD официально собирается выпустить серию Radeon RX 7900. Напомню, что AMD представит две модели на архитектуре RDNA 3: Radeon RX 7900XTX и Radeon RX 7900XT. Ранее в сети ходили слухи, что кастомные карты от партнеров AMD могут появиться позже эталонных, но, подобные объявления свидетельствуют об обратном.