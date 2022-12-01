Самыми востребованными, вероятно, станут The Witcher 3 и Portal RTX

Сегодня Nvidia объявила о внедрении DLSS3 для недавно выпущенных игр и некоторых будущих игр. Такие игры, как NFS Unbound или Warhammer Darktide, уже вышли с поддержкой DLSS 3. Кроме того, 8 декабря Portal RTX и Jurassic World Evolution 2 также получат обновление DLSS3.

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Последней игрой, упомянутой в сообщении NVIDIA DLSS, является Witcher 3, обновленная версия следующего поколения, которая должна выйти 14 декабря. The Witcher 3 и Portal RTX, вероятно, будут самыми популярными играми с поддержкой DLSS3, так как обе они будут доступны в виде бесплатных обновлений оригинальных игр.

Итак, список игр с поддержкой DLSS 3 выглядит следующим образом:

Need for Speed Unbound (вышла с DLSS 3);

Warhammer 40,000 Darktide (вышла с DLSS 3 и трассировкой лучей);

Portal с RTX (запуск 8 декабря с DLSS 3 и полной трассировкой лучей);

Jurassic World Evolution 2 (обновление до DLSS 3 8 декабря);

The Witcher 3: Wild Hunt (обновления до DLSS 3 и трассировки лучей 14 декабря).

Кроме того NVIDIA подтверждает обновления с поддержкой DLSS2 для нескольких игр, а Midnight Suns от Marvel также получила графические оптимизации благодаря специальному драйверу.

Таким образом DLSS 2 получат или получили следующие игры:

Firefighting Simulator (уже доступен с DLSS 2);

Midnight Suns от Marvel (запуск 2 декабря с DLSS 2 и трассировкой лучей);

Choo-Choo Charles (выходит 9 декабря с DLSS 2);

Blacktail (выход15 декабря с DLSS 2).

Всего NVIDIA подтверждает, что 250 игр и приложений будут поддерживать DLSS, как только упомянутые выше игры будут обновлены или выпущены. Также стоит отметить, что обновление DLSS3 распространяется и на владельцев видеокарт серий RTX 30 и RTX 20, однако технологии, используемые в DLSS3 поддерживают только графические процессоры на архитектуре Ada Lovelace. Другими словами, поддержка DLSS3 также означает поддержку DLSS2, но не наоборот.

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