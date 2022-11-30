Новинка должна стать отличным выбором для экономных пользователей, не желающих переходить на новую память DDR5, но использующие новейшие процессоры Intel

Материнская плата Gigabyte B760 получила ограниченные возможности разгона процессора и ограниченное количество линий PCIe. Однако для многих геймеров этого чипсета среднего класса может быть вполне достаточно или даже его возможности будут лишними.

реклама

Материнская плата на чипсете B760 от Gigabyte является частью линейки AORUS. Это не топовая модель, она даже не поддерживает новейшую оперативную памяти DDR5. Однако, в данном случае отсутствие поддержки DDR5 может быть даже плюсом.

Средства информации, поделившиеся этими фотографиями, ожидают, что B760 с памятью DDR4 станет настоящей головной болью для AMD, которая борется с низкими продажами Ryzen 7000 в основном из-за абсурдных цен на материнские платы X670 и B650. Новейшие процессоры AM5 по-прежнему продаются со скидкой почти на 20%, что является отличным моментом для их покупки. За исключением того, что геймеры также должны учитывать обновление материнской платы и приобретение памяти DDR5, а и то и другое недешево.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Материнские платы на чипсете B760 с поддержкой DDR4 станут хорошим дополнением к уже обширному набору материнских плат Intel с сокетом LGA1700.