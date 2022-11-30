Это приблизит получаемые изображения к возможностям зеркальных фотоаппаратов

Появилась информация, что Sony поставит Apple свой новейший датчик изображения для использования в следующем iPhone, что сделает мобильную фотографию еще на один шаг ближе к тому, что может показывать полноценный зеркальный фотоаппарат.

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Согласно данным Nikkei, новый датчик изображения Sony Semiconductor Solutions почти удваивает уровень сигнала насыщения каждого пикселя. Это позволяет датчику захватывать больше света и снижает вероятность недодержки или передержки в сценах с высоким контрастным освещением. Например, в ситуации со съемкой человека, когда он стоит на ярком фоне.

В публикации говорится, что Sony добилась прорыва, используя новую полупроводниковую архитектуру, в которой транзисторы и фотодиоды размещаются в отдельных слоях подложки, а это позволяет разместить больше фотодиодов на выделенном слое.

Ранее в этом году президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Solutions Теруши Симидзу заявил, что качество изображения с камеры смартфона превзойдет возможности цифровых зеркальных камер в ближайшие несколько лет благодаря сочетанию передовой технологии датчиков изображения и увеличенной апертуры.

По данным британской аналитической компании Omdia, в 2021 году на Sony приходилось 44% мировых CMOS-сенсоров изображения, а на второе место заняла Samsung с 18,5%.

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Будущий Apple iPhone 15 обещает стать существенным обновлением, по крайней мере, если верить слухам. Ожидается, что все модели будут оснащены Dynamic Island и перейти с разъема Lighting на универсальный USB-C. Варианты Pro также могут получить тактильные кнопки громкости и питания, что делает iPhone на шаг ближе к устройству без кнопок и портов.