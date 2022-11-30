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Nvidia прекратила выпуск видеокарт серий RTX 2060 и GTX 1660
Таким образом у компании в данном сегменте осталась только карта RTX 3050
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 Согласно слухам, распространенным на китайском форуме Bobantang, Nvidia решила постепенно отказаться от выпуска некоторых графических карт на устаревшей архитектуре Turing. Компания решила полностью прекратить выпуск всё еще очень популярных GeForce RTX 2060, 2060 Super, а также GTX 1660 и 1660 Super. Уход этих графических карт оставит дыру в модельном ряду Nvidia среднего уровня.

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 Сейчас на Amazon RTX 2060 предлагается всего за 179 долларов, что является рекордно низким показателем. Также можно найти Zotac GTX 1660 за 179 долларов и Zotac GTX 1660 Super за 199 долларов, что странно, учитывая их более низкую производительность

 Ранее в этом месяце уже сообщалось от источников в цепочке поставок, что выпуск GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super скоро будет прекращен. Если верить последним слухам, это уже произошло. Все вышеупомянутые видеокарты Nvidia Turing по-прежнему доступны в магазинах, но ситуация может быстро измениться. Источник также указывает, что остается небольшое количество запасов графических карт GTX 1660 и GTX 1660 Super. 

 Интересно, что графические карты GTX 1650 и GTX 1630 не упоминаются в сообщениях и продолжают поставляться производителям видеокарт.

 Если посмотреть на иерархию графических карт, видно, что у Nvidia осталась в данном сегменте только GeForce RTX 3050 поколения Ampere. К сожалению для RTX 3050, она уступает по стоимости и производительности RTX 2060, а также проигрывает картам AMD Radeon RX 6600 и RX 6600XT.

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 Судя по всему Nvidia собирается внести какие-то изменения в линейку GeForce RTX 30. Об этом свидетельствует грядущий выход RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X. Однако компании необходимо хоть что-то предложить в замен уходящим картам. Делать ставку только на одну единственную модель RTX 3050, было бы очень глупо, так как AMD может воспользоваться такой ситуацией и привлечь покупателей к своей продукции. Возможно, Nvidia представит более производительную карту в линейке RTX 3050, например RTX 3050 Ti с улучшенными характеристиками, а также предложит RTX 3050 по меньшей цене. Как говорится, поживём, увидим.

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#nvidia #видеокарты #rtx 3050 #rtx 2060 #gtx 1650 #rtx 2060 super #gtx 1630 #rtx 3050 ti #gtx 1660 #gtx 1660 super
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Так-то я с тобой полностью согласен, но такой статус не позволит вообще вести какие-либо рыночные операции с рашкой.
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