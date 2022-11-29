Компания раскрыла данную информацию в предверии выхода серии Xiaomi 13 1 декабря

До выхода новых смартфонов Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro осталось совсем мало времени, поскольку компания подтвердила, что это событие произойдет 1 декабря. Тем временем Xiaomi раскрыла дополнительные детали о новинках, показанные ниже на различных скриншотах.

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Как ранее намекала Xiaomi, в серии Xiaomi 13 будет использоваться новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В компании утверждают, что чипсет примерно на 40% улучшает показатели процессора и графики по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1 в серии Xiaomi 12. Но не только это станет козырем новинки. Кроме Snapdragon 8 Gen 2 значительный вклад в рост производительности добавит флэш-память UFS 4.0 и оперативная память LPDRR5X, причем последняя способна работать со скоростью 8533 Мбит/с, что на 33% быстрее, чем LPDDR5, используемая в серии Xiaomi 12. Xiaomi утверждает, что внедрение UFS 4.0 приведет к увеличению скорости хранилища на 100%.

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В целом, серия Xiaomi 13 должна быть в состоянии не отставать от лучших игровых смартфонов и предположительно даже превосходить смартфон iPhone 14 Pro. Ожидается, что Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будут работать до двух дней без подзарядки, благодаря кремниево-кислородным батареям нового поколения и улучшенной технологии упаковки. Компания предложит Xiaomi 13 Pro как минимум в трех цветах, включая керамический зеленый вариант.